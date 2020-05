Entinen PS-edustaja käy nyt tieteellisen metodein kiinni Halla-ahon puheisiin: ”Kun tämän tarinavyyhdin on järjestelmällisesti purkanut…”

Entinen perussuomalaisten kansanedustaja ja vuodesta 2017 Sinisissä tulevaisuudessa vaikuttanut Vesa-Matti Saarakkala kertoo Uuden Suomen blogissaan palanneensa valtio-opin opintojen pariin viime vuonna ja tekevänsä parhaillaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa gradua perussuomalaisista puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puheissaan käyttämän poliittisen retoriikan pohjalta.

Hän on jo ehtinyt analysoida Halla-ahon keskeisimpiä linjapuheita vuosilta 2018–2019.

– Aineiston systemaattiseen läpikäyntiin ja erittelyyn kiinteästi liittyvän alustavan teoriakatsauksen pohjalta on helppo todeta, että Halla-ahon linjapuheissaan käyttämä retoriikka on lähes kauttaaltaan populistista, eikä ole siis kahta kysymystä, onko perussuomalaiset sen perusteella populistinen puolue. Kyllä on ja vahvasti. Puolueen populistisuus pyritään puheissa toki retorisesti kieltämään, ja jos se on aito tarkoitus, Halla-aho epäonnistuu tavoitteessa oman analyysini perusteella siinä määrin raskaasti, ettei voida olla varmoja, onko puheissa lopulta tarkoitus kiistää puolueen populistisuus tosissaan, Saarakkala kirjoittaa.

– Pikemminkin populismisyytösten torjuminenkin luovalla tavalla tunnutaan näkevän vain yhtenä tilaisuutena tehdä mielikuvatasolla eroa muihin puolueisiin, Saarakkala näkee.

– Me emme ole populistinen puolue, eikä meidän tavoitteenamme ole räksyttää kaikesta, mitä hallitus tekee. Meidän tehtävämme on nostaa esille epäkohtia, joista hallitus vaikenee ja hallituksen virheitä, kun se niitä tekee, Halla-aho linjasi Tampereen puoluekokouksessa viime kesänä.

– Itse asiassa hyvässä ja pahassa Halla-ahon retoriikka puheissaan on kuin suoraan populismiteorioiden oppikirjoista rakennettu tarinallinen kokonaisuus. Populismin tunnusmerkistö täyttyy jatkuvasti. Kun tämän tarinavyyhdin on järjestelmällisesti purkanut, löytää sen ytimestä kerta toisensa jälkeen populismin keskushahmon – sen kuuluisan ja kaikkien tunteman ”tavallisen ihmisen”. Halla-ahon diskurssi siis rakentuu tälle eetokselle tavallisen ihmisen pyyteettömästä hyvyydestä ja moraalisesta paremmuudesta, Saarakkala taasen katsoo blogissaan.

Talouskysymykset vaikea pala.

Saarakkalan mukaan, kun korona-epidemia nyt muuttaa yhteiskuntia ja politiikkaa, on mielenkiintoista seurata, mille tielle perussuomalaiset Halla-ahon johdolla seuraavaksi lähtee.

– Vai luottaako puolue tähän reseptiin, joka sillä Halla-ahon johdolla nyt on käytössä. Puolueella on vahva kansallismielinen linja, johon liittyy vaatimus tiukasta maahanmuuttopolitiikasta ja Suomen etua korostavasta ilmastopolitiikasta, mutta muutoin puolueelta näyttää ainakin toistaiseksi puuttuvan kokonaisvaltainen vaihtoehto politiikan nykymenolle. Yksittäisiä teemoja, kuten kriminaalipolitiikka ja sananvapaus on, mutta nekin kytkeytyvät puolueella ennen kaikkea maahanmuuttoon.

Erityisen hankalaksi perussuomalaisille nousee Saarakkalan mukaan jatkossa oman itsensä asemointi vasemmisto-oikeisto -jakolinjalla, kun talouskysymykset nousevat enemmän agendalle.

– Perussuomalaisten suosio mielipidetiedusteluissa on nyt tullut korona-epidemian seurauksena alaspäin parina viime kuukautena. Tämä voi hyvinkin olla ohimenevä ilmiö, mutta siitä puolue ei voi olla varma, että sille ikään kuin automaattisesti ilman kehittymistä löytyisi noin kahdenkymmenen prosentin poliittinen tila poliittisella kentällä myös tulevaisuudessa. Paljon on siis kiinni perussuomalaisista itsestään ja toisaalta siitä, pystyvätkö muut toimijat poliittisella kentällä osoittamaan aitoa johtajuutta ja onnistumaan uskottavasti. Perinteisen median pysyvään taustatukeen perinteisten puolueiden ei kuitenkaan kannata johtamis- ja onnistumismahdollisuuksiaan laskea.

Saarakkalan mielestän perussuomalaisilla on yhä hallussaan avaimet poliittiseen menestykseen, mutta kysymys kuuluu, osataanko niitä käyttää.