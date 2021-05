Entinen puhemies avaa nyt suunsa perussuomalaisten toiminnasta: ”Puolitoista kuukautta oltaisiin hiljaa eikä puhuttaisi”

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoman (sd.) ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoman (sd.) tuoreessa Heinäluomat – et ikinä arvaa – podcast-sarjan jatkossa ruodittiin eduskunnan elpymispakettikeskustelua. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskustelu päättyi viime yönä ja äänestämään elpymispaketista päästään näillä näkymin eduskunnassa tiistaina.

Heinäluomien podcast on nauhoitettu perjantaina.Heillä ei siis ollut vielä tietoa tiistaina alkaneen keskustelun loppumisesta lauantain vastaisena yönä.

Eero Heinäluoma muistuttaa podcastissa, että mikään uusi asia elpymispaketti ei suinkaan eduskunnalle ollut.

– Eikös tästä ole jo vuosi keskusteltu ja tästä on vuosi ollut aineistoja olemassa.

Puhemiehenä 2011–2015 toiminut Heinäluoma on kiinnittänyt myös huomiota siihen, että perussuomalaiset halusi jättää asian eduskunnassa pöydälle.

– Entisenä puhemiehenä muistelen, että pöydällejättämisen tarkoitus on antaa mahdollisuus paneutua asiaan. Sitä varten se on aikoinaan luotu, että jos asia tulee uutena ja vähän yllättäen, pöydällejättäminen antaa mahdollisuuden tutustua asiaan. No, nyt kun asia on ollut vuoden esillä ja aineistoja on tehty tuhansia sivujakin eri muodoissaan eduskuntaan…niin onhan tässä nyt ollut kuukausitolkulla aikaa paneutua. Vaikea nähdä, että pöydällepano olisi tällaisessa asiassa enää tarpeellista.

Perussuomalaiset ehdotti asian pöytäämistä kesäkuun 30. päivään. Heinäluoma ihmetteli tälläkin kohtaa ehdotuksen logiikkaa, kun perussuomalaisista oli nimenomaan sanottu, että he haluavat puhua ja heillä on paljon puhuttavaa elpymispaketista.

– Puolitoista kuukautta oltaisiin hiljaa eikä puhuttaisi ja sitten eduskunta palaisi muina miehinä kesäkuun 30. päivänä, Eero Heinäluoma äimistelee podcastissa.

Hän toteaa myös, että koko Eurooppa odottaa päätöstä.

– On tärkeätä, että elvytys tapahtuu oikea-aikaisesti.

Eero Heinäluoman mukaan jo nyt päätöksenteon odottelu on talouspoliittisesti huono juttu.

– Asiastahan voi olla eri mieltä ja eri kannoille voi löytyä perustelut, mutta jos viivytetään kannanottamista, se on kyllä huonoa parlamentarismin perinteitä loukkaavaa toimintaa, Eveliina Heinäluoma toteaa perjantaina äänitetyssä podcastissa.

– Kyllä tässä on monia asioita tämän keskustelun jälkeen puitavaksi ja keskusteltavaksi, että millä tavoin me pääsemme tästä kuitenkin sitten kuiville jaloille ja ei romuteta meidän hyvää parlamentarismin perinnettämme, hän jatkaa.

Eero Heinäluoman mukaan eduskunnassa on ollut hyvä keskinäinen kulttuuri. On sovittu yhteisiä pelisääntöjä, joiden mukaan toimitaan. Yksi näistä on se, ettei käytetä väliaikaisia enemmistöjä eduskunnassa hyväksi. Sillä turvataan Heinäluoman mukaan se, ettei kaikkien kansanedustajien tarvitse istua salissa yötä päivää odottamassa, milloin tulee yllättävä pöytäämisehdotus.

Puhemiehen vala nousee esiin

Eero Heinäluoma muistuttaa myös puhemiesten valasta eduskunnalle. Hän ei tällä kohtaa mainitse suoraan perussuomalaisen varapuhemiehen Juho Eerolan toimintaa, mutta on päivänselvää, että Eerolasta on kyse. Heinäluoma muistuttaa, että puhemiehen valassa puhemiehet lupaavat puolustaa perustuslakia ja eduskunnan asemaa.

– Se ei ole siis vala millekään omalle puolueella. Jokainen puhemies puoluekantaan katsomatta on koko eduskunnan omaisuutta. Hänen pitää toimia niin, että hän edustaa eduskunnan yhteistä hyvää. Ei puhemies voi olla minkään ryhmän edustaja eikä voi ryhmäsolidaarisuudesta tehdä menettelytaparatkaisuja. Minä luulen, että tässä on nyt tapahtunut aika iso sekaannus, Eero Heinäluoma sanoo.

Juho Eerola on aiemmin antanut ymmärtää, että olisi voinut omalla vuorollaan sallia elpymispaketin pöytäämisen pitkälle eteenpäin. Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) hyllytti Eerolan puheenjohtamisesta.

– Joten ehkä tässä on aika paljon jatkokeskustelun väärtejä, ettei käy niin, että tämmöisessä keväthuumassa tuhotaan paljon sellaisia, joissa on vuosikymmenten aikana kehittynyt tapa tulla yhdessä toimeen ja hoitaa asioita fiksulla tavalla, Eero Heinäluoma summaa.

Eveliina Heinäluoma arvioi suomalaisten seuranneen keskustelua ihmetyksen vallassa.

– Ainakin itselle tulee vähän se kysymys mielen, että jos yksi puolue käyttää näin räikeästi tilannetta hyväkseen ja on valmis olemaan piittaamatta kaikista yhteisistä menettelytavoista ja yhdessä sovituista säännöistä ja parlamentarismin periaatteista, mitä he sitten ovat valmiit tekemään, jos he pääsisivät jossain vaiheessa hallitusvaltaan, hän toteaa.

Eero Heinäluoma kyselee, onko perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ollut perussuomalaisten eduskuntaan organisoimassa kuviossa mukana, onko hän antanut hyväksynnän sille tai onko hän suunnitellut asiaa.

– Jos on pyrkimässä Suomen pääministeriksi, täytyisi katsoa, että menettelytavat ovat kunnossa jo siinä vaiheessa, kun ei ole pääministeri. Tästä jää aika monta kysymystä ilmaan roikkumaan, Eero Heinäluoma sanoo.