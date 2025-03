Entisen sisäministerin kuppi nurin hallituksen uudistuksesta: ”Sosiaaliseen kriisiin ei löydy ratkaisua hakemalla sitä lottojonosta”

Entinen sisäministeri Kari Rajamäki (sd.) on erittäin huolissaan rahapelilain uudistuksen vuoksi. Etenkin häntä huolettaa se, miten uusi uudistus pystyy torjumaan rahapelihaittoja. Johannes Ijäs Demokraatti

Rajamäki muistuttaa, että Suomessa kymmenille tai jopa sadoille tuhansille pelaaminen on ongelma.

– Millä sosiaali-ja terveydenhuollon vastaanotolla heidät kohdataan ja miten heitä ja hänen läheistensä mielenterveys- ja sosiaalisen tuen tarpeeseen vastataan? Rajamäki kysyy.

– Pelijärjestelmän säilyttäminen hyväksyttävänä edellyttää yksimielisyyttä ja hyväksyttävyyttä pelihaittojen hallinnan ja kansallisten tuottojen osalta. Sosiaaliseen kriisiin ei löydy ratkaisua hakemalla sitä lottojonosta. Ei myöskään VM:n suosimien ”pikavippiyhtiöiden markkinoilta”, Rajamäki täräyttää.

Pohdintaa siitä, että vähemmistöosuus, 49 prosenttia, kaupattaisiin valtionyhtiö Veikkauksesta Rajamäki puolestaan pitää suorastaan edesvastuuttomana. Kun hallitus nyt purkaa Veikkauksen monopolin ja siirtyy lisenssimalliin tämä mahdollistuisi ja etenkin puolustukseen tarvittaisiin lisää rahaa.

– Edesvastuutonta on markkinoida kansallisten pelien alasajoa myymällä se armeijan rahoitukseen, Rajamäki näkee ja painottaa päinvastoin sisäisen turvallisuuden merkitystä sitä kautta, ettei ihmisiä ajeta pelihaittojen kautta vaikeuksiin.

Tänään eduskunnassa oli lähetekeskustelussa hallitusohjelmaan perustuva esitys uudeksi rahapelilaiksi. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) totesi eduskunnassa, että kyse olisi historiallisesta muutoksesta, jossa nykyinen Veikkauksen rahapelimonopoli purettaisiin osittain ja siirryttäisiin Tanskan, Ruotsin ja lähes koko muun Euroopan tavoin toimilupaperusteiseen rahapelijärjestelmään.

Hallituksen esitys sai varsin hyvän vastaanoton eduskunnassa, joskin myös pelihaitoista oltiin huolissaan.

– On tärkeää, että uudessa rahapelijärjestelmää koskevassa lainsäädännössä huomioidaan erityisesti pelihaittojen torjunta, joka on keskeinen osa yhteiskunnallista vastuuta. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että rahapelituottojen jakaminen jatkuu järjestöjen ja yhteiskunnallisesti merkittävien kohteiden hyväksi. Keskeinen kysymys on, miten tehdään järjestelmästä yhtä aikaa houkutteleva, jotta lisenssejä hankitaan ja kanavointiastetta nostetaan, mutta samalla sellainen, että pelaamisen haittoja hallitaan ja ennaltaehkäistään, sanoi SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.

Sisäministeri Rajamäen ministerikaudella parikymmentä vuotta takaperin EU:n komissio pyysi muun muassa Suomea muuttamaan lainsäädäntöä siten, että urheiluvedonlyönnistä poistuvat vapaan kilpailun esteet.

Rajamäki asetti Matti Ahteen (sd.) johtaman työryhmän, joka vaati suomalaisen rahapelijärjestelmän säilyttämistä. Pelijärjestelmä pysyi tuolloin kansallisena monopolina.