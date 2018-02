Epävarmuutta kuntalaisille, kaaosta rakenteisiin ja lisälaskua koko yhteiskunnalle? Ei kiitos, varoittaa ex-ministeri

”Suomen sote on kansainvälisesti vertaillen kilpailukykyinen, joten sellaista järjestelmänmuutosta ei tarvita, joka hajottaa toimivat osat ja aiheuttaa epävarmuutta kuntalaisille, kaaosta rakenteisiin ja lisälaskua koko yhteiskunnalle.”

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero avasi tänään Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumin Helsingissä. Hän nosti esiin ongelmina valinnanvapauslainsäädäntöön liittyvät kilpailu- ja EU-oikeustulkinnat.

”Niin perustuslakivaliokunnan lausunnon kuin korkeimman hallinto-oikeudenkin mukaan lakiehdotukset on arvioitava yhteistyössä EU-viranomaisten kanssa ja notifioitava komissiolle. Näin olisi nyt syytä menetellä.”

Paateron mukaan nyt olisi korkea – ”etten sanoisi lähes viimeinen hetki” – kuulla asiantuntijoita ja yrittää tehdä kaikki niin hyvin kuin mahdollista, jotta kansalaisten ja käytännön sote-työtä tekevien luottamus säilyisi ja paranisi.

”Lakiesitykset on tarkoitus saada eduskunnasta läpi kesään mennessä niin, että maakuntavaalit voitaisiin pitää ensi syksynä. Vaikka näin ehkä kävisikin, varmaa on, että vuoden kuluttua pidettävissä eduskuntavaaleissa nämä kokonaisuudet ovat vahvasti esillä.”

Kunnille ja kunnista Paatero puhui huomauttamalla, että viime vuonnakin kunnat hoitivat talouttaan vastuullisesti. Tätä osoittavat Paateron mukaan erinomainen tilikauden tulos, hyvin maltillinen kustannuskehitys ja lainakannan kasvun hidastuminen siitäkin huolimatta, että investoinnit pysyivät korkealla tasolla.

Tampereen seudun alueellinen työllisyyskokeilu on jo lyhyessä ajassa osoittanut tehokkuutensa.

”Talouskehitystä suurempi vaikutus kuntatalouden tuloihin ja menoihin on viime vuosina ollut kuntakenttää mullistavilla hallituksen toimenpiteillä, joiden yhteisvaikutus hallituksen omienkin laskelmien mukaan on painunut miinuksen puolelle. Kuntatalouden tasapainottaminen onkin jäänyt kuntien vastuulle.”

Paateron mukaan talouden kestävyyden osalta ollaan nyt tilanteessa, jossa ylijäämä-ja tasapainotaloudesta, eli kuntataloudesta siirretään valtavat vastuut alijäämätalouden, eli valtion talouden harteille.

Työllisyyden hoidosta Paatero sanoi, että osa kunnista, lähinnä suuret kaupungit, ovat valmiit ottamaan koko työllisyyden hoidon itselleen. Tässä onnistuminen edellyttää Paateron mukaan jatkossakin myös sote-lähipalveluita, joita nyt ollaan siirtämässä toiminnallisesti ja hallinnollisesti kauemmaksi palvelujen tarvitsijoista ja myös päätöksenteosta tavalla, jota ei ole missään kokeiltu.

”Toivon todella, että kaavailtuun kasvupalvelu-uudistukseen nyt liitetty Allianssi-tyyppinen yhteistyö voi johtaa todelliseen yhteistyöhön maakunnan ja kuntien välillä niin, että ne voivat keskenään sopia vastuista, velvoitteista ja työnjaosta. Tampereen seudun alueellinen työllisyyskokeilu on jo lyhyessä ajassa osoittanut tehokkuutensa. On selvää,

että sitä on jatkettava samoin kuin muitakin hyvä käytäntöjä ja kokeiluja”, vetosi Paatero.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaati jo aiemmin sote-lakipaketin EU-käsittelyä ja ensimmäisten maakuntavaalien siirtoa myöhemmäksi.

– Olen korkeimman hallinto-oikeuden lausunnon kannalla, että lakipaketti pitäisi notifioida. Muuten otetaan hirveä riski, suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja sanoo Kuntalehden haastattelussa.