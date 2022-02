Erdogan jyrähtää Venäjälle

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tuomitsee Venäjän päätöksen tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet itsenäisiksi valtioiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Erdoganin mukaan päätöstä ei voi hyväksyä. Hän kehotti osapuolia toimimaan järkevästi ja noudattamaan kansainvälistä oikeutta.

Nato-maa Turkilla on ollut läheiset suhteet sekä Venäjän että Ukrainan kanssa, ja Erdogan on yrittänyt puuhata kolmen maan huippukokousta jännitteiden lieventämiseksi. Turkki on myynyt Ukrainalle edistyksellisiä aseita, mikä on ärsyttänyt Venäjää.