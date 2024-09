New Yorkin pormestaria Eric Adamsia vastaan on nostettu syytteet liittovaltion rikoksista, yhdysvaltalaismediat raportoivat keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

New York Timesin mukaan syytteet eivät ole julkisia, joten vielä on epäselvää, mistä Adamsia tarkalleen ottaen syytetään. Syytteitä edelsi useita tutkintoja väitetystä korruptiosta hänen hallinnossaan sekä useiden korkea-arvoisten virkamiesten irtisanoutumisia.

Adams on vakuuttanut olevansa syytön. Hän on jatkanut tutkintojen ajan työssään kuin mitään ei olisi tapahtunut ja on aiemmin ilmoittanut halukkuudestaan hakea jatkokautta ensi vuoden pormestarinvaaleissa.

Demokraattipormestari on ensimmäinen New Yorkin istuva pormestari, jota on syytetty liittovaltion rikoksista. Entiseen poliisiin kohdistuu lehtitietojen mukaan ainakin neljä liittovaltion tutkintaa.