”Erittäin huolestuttavaa tietoa rajalta” – Puolan viranomaisten mukaan suuri joukko siirtolaisia on pyrkimässä maahan Valko-Venäjältä

Sadat siirtolaiset ovat matkalla Puolan rajalle Valko-Venäjällä, ilmoittivat Puolan viranomaiset tänään. Siirtolaisten odotetaan yrittävän päästä EU-maa Puolaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Erittäin huolestuttavaa tietoa rajalta. Suuri joukko siirtolaisia ​​on kerääntynyt Valko-Venäjälle, Puolan rajan lähelle. He ovat juuri matkalla kohti Puolan rajaa ja yrittävät päästä Puolaan, ilmoitti Puolan viranomaisten tiedottaja Stanislaw Zaryn.

Zaryn myös julkaisi videoita, joissa näkyy satoja siirtolaisia ​​Valko-Venäjällä.

- Uudet tiedot osoittavat, että ryhmä on aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa. Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee, Zaryn lisäsi.

Uutistoimisto AFP:n faktantarkistuspalvelu selvitti maantieteellisen sijainnin tarkistuksella, että yksi nyt julkaistuista videoista on otettu Valko-Venäjällä runsaan kilometrin päässä Puolan Kuznican rajanylityspaikasta. Tien varrella olevat kyltit videolla ovat valkovenäläisiä.

Valko-Venäjän rajavartijat ilmoittivat lausunnossaan, että suuri joukko siirtolaisia liikkuu valtatietä pitkin kohti Puolan rajaa.

Lukashenkan järjestämä siirtolaisaalto?

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa siitä, että tämä on järjestänyt maansa EU-rajoille siirtolaisaallon. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa’asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.

Siirtolaiset raportoivat usein, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

Puolalaisen Gazeta Wyborczan mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin 10 siirtolaista, seitsemän heistä Puolan puolella rajaa.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.