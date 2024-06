“Erittäin surullinen asia” – Suomi putosi kärkikastista työoikeusindeksissä

Tuoreen globaalin työoikeusindeksin mukaan Suomi on ensimmäistä kertaa tipahtanut pois kärkeä pitävien Pohjoismaiden joukosta. Demokraatti Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen näkee tiedotteessaan, että Orpon hallitus “on viisveisannut työntekijöiden perusoikeuksista ja Suomea koskevista kansainvälisistä sopimuksista”.

– Tästä syystä olemme nyt kauempana ”pohjoismaisesta mallista” kuin koskaan.

– Global Rights Indeksillä toiselle tasolle putoaminen on Suomelle ensimmäinen kerta historiassa. Meitä ei voi enää pitää vertaisena muiden pohjoismaiden kanssa ja tämä on iso kolaus. Olemme nyt osa eurooppalaista sekä globaalia trendiä, jossa työntekijöiden asema vain heikentyy, tulkitsee kansanedustaja ja SD-eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

– Tämä on erittäin surullinen asia Suomelle – ja vielä synkempi asia työntekijöille. Lakko-oikeutta on rajoitettu merkittävästi, jatkossa sairastamisesta sakotetaan ja sosiaaliturvaa on heikennetty vastuuttomasti. Tässä vain muutama mainitakseni, Rantanen sanoo tiedotteessaan.

ITUC:n nyt yhdettätoista kertaa julkaisema indeksi pohjautuu 97 indikaattoriin. Niiden pohjalta maat on asetettu viiden portaan asteikolle.

MYÖS SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen pitää Suomen heikentynyttä sijaa indeksissä vakavana työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta.

– Indeksi paljastaa karun totuuden Orpon hallituksen linjasta. ”Pohjoismainen malli” on ollut harhaanjohtavaa mielikuvamarkkinointia, kun suunta on ollut täysin päinvastainen. Olemme nyt osa kansainvälistä trendiä, jossa työntekijöiden oikeudet heikentyvät, Suhonen sanoo omassa tiedotteessaan.

– Suomi on tiellä, jossa lakko-oikeutta on rajoitettu ja työntekijöiden asemaa heikennetään tämän hallituksen toimesta enemmän kuin koskaan. Sopimusyhteiskunta on romuttumassa ja jäljelle on jäämässä vain savuavat rauniot. Kuinka hallitus voi kutsua tätä edistykselliseksi linjaksi? Suhonen jatkaa.

