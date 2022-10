”Erityisesti Itä-Suomessa rajaturvallisuus huolestuttaa ihmisiä” – SDP:n Malm on tyytyväinen raja-aidan etenemisestä

Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa esitetään kuuden miljoonan euron rahoitusta raja-aidan suunnitteluun sekä pilotointiin Suomen itärajalle. SDP:n 1.varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm pitää raja-aitahankkeen etenemistä rajaturvallisuuden kannalta välttämättömänä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Muuttunut ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne vaatii Suomen puolustuksen turvaamista uusin tavoin, Malm sanoo. Hän kertaa Rajavartiolaitoksen arvioineen, että Suomen itärajaa tulisi aidata noin 130 – 260 kilometrin matkalta. Pilottihanke katetaan kehyksen turvallisuuspoliittisesta poikkeuslausekkeesta. Malm korostaa tiedotteessaan radikaalisti muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen vaikutusta Suomen rajapolitiikkaan.

– Hallituksella on valmiutta toimia ripeästikin maamme turvallisuuden takaamiseksi. On tärkeää, että Suomen valtion rajojen turvaaminen on kaikkien puolueiden intresseissä, ja päätös raja-aidasta on tehty parlamentaarisessa yhteisymmärryksessä eri eduskuntapuolueiden välillä virkamiesarvion pohjalta, Malm sanoo tiedotteessaan.

– Lähtökohtaisesti aidat eivät ole sellainen asia, joista haluaisimme tehdä poliittisia päätöksiä, mutta elämme täysin muuttuneessa sotilaallispoliittisessa tilanteessa. Erityisesti Itä-Suomessa rajaturvallisuus huolestuttaa ihmisiä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että raja-aidan rakentaminen etenee.

Ukraina tarvitsee kaiken tukemme voittaakseen sodan.

HALLITUS vahvistaa myös Puolustusvoimien määrärahoja, joita ehdotetaan lisättävän 1,5 miljoonalla eurolla Ukrainalle annettavan tuen kustannusten kattamiseksi. Lisäksi Ukrainan tukemiseen kohdennetaan 30 miljoonan euron rahoitus. Tuki osoitetaan joko maksuosuutena kansainväliseen Ukrainan materiaalitukirahastoon tai suorana tukena Ukrainan Suomen suurlähetystön käyttöön kotimaiselta puolustusmateriaaliteollisuudelta tehtäviä hankintoja varten. Myös Ukrainaan annettava tuki katetaan talousarviokehyksen turvallisuuspoliittisesta poikkeuslausekkeesta.

– Julma sota Ukrainassa jatkuu. Putinin sotatoimet sen kun kovenevat, ja Venäjän joukot jatkavat Ukrainan energiainfrastruktuurin pommittamista. Ukrainan mukaan kolmannes maan voimalaitoksista on tuhoutunut Venäjän pommituksissa noin kahden viikon aikana. Ukraina tarvitsee kaiken tukemme voittaakseen sodan, emmekä saa antaa Venäjälle muuta vaihtoehtoa. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista kaikin mahdollisin keinoin yhdessä muun Euroopan ja länsimaiden kanssa, ja on valmis tiukentamaan pakotteita, päättää Malm.