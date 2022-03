Erkki Tuomioja: ”Kyseessä on loanheittämisen pohjanoteeraus”

SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja kommentoi suorin sanoin Alpo Rusin vasta julkaistua kirjaa ja Suomen Sotilaassa julkaistuja juttuja kirjan perusteella. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Alpo Rusi on julkaissut taas kirjan ja Suomen Sotilas -niminen sivusto levittää nyt ahkerasti siitä löytyvää ”Stasi-listaa”. Kyseessä on loanheittämisen pohjanoteeraus. Kyseessä on lista henkilöistä, joista pari nimetöntä professoria Suomessa olisi pyytänyt tietoja näistä henkilöistä DDR-lähteistä, eikä suinkaan siihen, oliko siellä jotain jos ylipäätään mitään merkintöjä kyseisistä henkilöistä.”

Tuomioja muistuttaa Facebook-päivityksessään kertoneensa jo aiemmin aiheesta.

”Senkin voin tässä todeta, että tuskinpa liittotasavalta olisi minua joitain vuosia sitten muistanut korkealla kunniamerkillä, jos jotain hämärää heidän hallussa olevissa Stasi-tiedoissa tai muualla olisi.”

Tuomioja sanoo jo kauan sitten luopuneensa toivosta, että Rusi parantuisi siitä syvästä katkeruudesta, jonka hän koki, kun häntä aiheettomaksi todetussa prosessissa syytettiin Stasi-vakoilijaksi.

”Hän kuitenkaan jatkaa pahan olonsa purkamista heittäen valheellisia ja aiheettomia syytöksiään ja vihjailujaan vähän joka suuntaan, tosin enimmäkseen sosialidemokraatteihin. Sen minkä hyvällä tahdolla voi Rusin kohdalla ymmärtää inhimillisenä tragediana ei helpota sitä kuvotusta, jonka tuntee, kun seuraa miten paljon someseuralaisia löytyy antautumuksella levittämään hänen törkyään.”