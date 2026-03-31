31.3.2026 05:14 ・ Päivitetty: 31.3.2026 05:16
ERR: Finnairin lento Tarttoon kääntyi takaisin – Virossa varoitus ilmauhasta
Viron asevoimat antoi tiistain vastaisena yönä puolenyön jälkeen ilmoituksen ilmauhasta Itä- ja Länsi-Virumaan alueille, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Hetkiä myöhemmin uhasta ilmoitettiin myös maan eteläosassa.
Kriisiviestintään tarkoitetun kriis.ee-sivuston mukaan Viron asevoimat oli ilmoittanut havainneensa Viron ilmatilan ulkopuolella ilmassa toimintaa, joka voisi olla uhka Virolle.
Kriis.ee-sivustolla kerrotaan, että Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena Viron ilmatilaan voi tunkeutua mahdollisesti vaarallisia ilma-aluksia.
ERR kertoo, että Finnairin lento Helsingistä Tarttoon kääntyi takaisin Poltsamaan kaupungin yllä saatuaan ilmoituksen uhasta. Finnairin viestinnästä vahvistetaan tieto STT:lle.
Finnairin mukaan kone oli ehtinyt olla ilmassa noin puoli tuntia ennen kuin se joutui kääntymään takaisin ilmatilarajoitusten vuoksi.
ERR:n mukaan tilanteen vuoksi peruttiin lisäksi aamulento Tartosta Helsinkiin. Kyseisen lennon oli määrä lähteä matkaan kello 5.40.
ERR:N mukaan Ukraina on aloittanut uuden laajan droonihyökkäyksen Venäjää vastaan. Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko kertoi maanantai-iltana viestipalvelu Telegramissa, että droonien vuoksi on annettu varoitus koko Leningradin alueen ilmatilaan.
Venäjän ilmailuviranomaiset ovat kertoneet ERR:n mukaan, että Pulkovon kansainvälinen lentoasema Pietarissa ei ota vastaan saapuvia lentoja droonien aiheuttaman uhan vuoksi eikä kentältä myöskään lähde lentoja.
Tiistaina alkuyöstä kuvernööri Drozdenko sanoi, että Leningradin alueella on ammuttu alas toistakymmentä droonia. Samalla hän kertoi, että Venäjä pyrkii torjumaan Laukaansuun satamaan kohdistuvaa hyökkäystä.
Sunnuntaina uutistoimisto Bloomberg raportoi venäläisiin Telegram-kanaviin viitaten, että Laukaansuun satama oli kärsinyt vaurioita Ukrainan jatkettua drooni-iskujaan alueella edellisenä yönä. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ilmoitti sittemmin olleensa drooni-iskujen takana. SBU:n mukaan sen droonit iskivät onnistuneesti Laukaansuun öljyterminaaliin.
Laukaansuu, josta Venäjällä käytetään nimitystä Ust-Luga, sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista Suomenlahden etelärannalla lähellä Viroa.
