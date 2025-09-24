Työmarkkinat
24.9.2025 06:20 ・ Päivitetty: 24.9.2025 06:20
Erto liittyy Opetus ja tiede -työttömyyskassaan – Uusi kassa aloittaa tammikuussa
Finanssivalvonta on antanut sulautumiselle suostumuksen ja vahvistuksen. Uusi työttömyyskassa Ote aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.
Opetus ja tiede -työttömyyskassa ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko hyväksyivät kokouksissaan viime toukokuussa sopimuksen sulautumisesta. Opetus ja tiede -työttömyyskassan sääntöjä muutettiin elokuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa vastaamaan sopimusta.
Järjestön tiedotteen mukaan työttömyyskassa Ote tulee olemaan monialainen ja korkeakoulutetuille palkansaajille avoin työttömyyskassa. Se hoitaa jäsentensä ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien maksamisen.
Ote tulee tekemään yhteistyötä 19 ammattiliiton ja taustajärjestön kanssa.
Tiedotteen mukaan uuden kassan syntyminen ei edellytä aiempien kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä, eikä jäsenten työttömyysturvaan tai etuuksien maksatukseen tule sen takia muutoksia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.