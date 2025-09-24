Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

24.9.2025 06:20 ・ Päivitetty: 24.9.2025 06:20

Erto liittyy Opetus ja tiede -työttömyyskassaan – Uusi kassa aloittaa tammikuussa

Arja Jokiaho/Demokraatti
Toimihenkilöliitto Ertolla jäseniä on noin 13 000, joista noin 75 prosenttia on naisia.

Finanssivalvonta on antanut sulautumiselle suostumuksen ja vahvistuksen. Uusi työttömyyskassa Ote aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Demokraatti

Demokraatti

Opetus ja tiede -työttömyyskassa ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko hyväksyivät kokouksissaan viime toukokuussa sopimuksen sulautumisesta. Opetus ja tiede -työttömyyskassan sääntöjä muutettiin elokuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa vastaamaan sopimusta.

Järjestön tiedotteen mukaan työttömyyskassa Ote tulee olemaan monialainen ja korkeakoulutetuille palkansaajille avoin työttömyyskassa. Se hoitaa jäsentensä ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien maksamisen.

Ote tulee tekemään yhteistyötä 19 ammattiliiton ja taustajärjestön kanssa.

Tiedotteen mukaan uuden kassan syntyminen ei edellytä aiempien kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä, eikä jäsenten työttömyysturvaan tai etuuksien maksatukseen tule sen takia muutoksia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

16.9.2025 13:11

Erto: Järjestöleikkaukset iskevät naisten työpaikkoihin ja heikompien palveluihin – ”Ydinpommi, jolla on pitkä ja musta varjo”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
23.9.2025
Ensin tulivat madonluvut, sitten ylimmäisen optimistin yksinäisyys – Mitä Petteri Orpolle tapahtui?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU