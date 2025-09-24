Erto liittyy Opetus ja tiede -työttömyyskassaan – Uusi kassa aloittaa tammikuussa

Finanssivalvonta on antanut sulautumiselle suostumuksen ja vahvistuksen. Uusi työttömyyskassa Ote aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Demokraatti Demokraatti

Opetus ja tiede -työttömyyskassa ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko hyväksyivät kokouksissaan viime toukokuussa sopimuksen sulautumisesta. Opetus ja tiede -työttömyyskassan sääntöjä muutettiin elokuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa vastaamaan sopimusta.

Järjestön tiedotteen mukaan työttömyyskassa Ote tulee olemaan monialainen ja korkeakoulutetuille palkansaajille avoin työttömyyskassa. Se hoitaa jäsentensä ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien maksamisen.

Ote tulee tekemään yhteistyötä 19 ammattiliiton ja taustajärjestön kanssa.