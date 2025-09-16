Erto: Järjestöleikkaukset iskevät naisten työpaikkoihin ja heikompien palveluihin – ”Ydinpommi, jolla on pitkä ja musta varjo”

Toimihenkilöliitto Erto varoittaa kannanotossaan, että huolimatta budjettiriihessä perutuista lisäleikkauksista Petteri Orpon (kok.) hallituksen aiemmat järjestöleikkaukset ovat johtamassa kaaokseen. Demokraatti Demokraatti

Kannanotossa muistutetaan, että työsuhteen päättyminen koskettaa yhä yli tuhatta alalla olijaa, ja sanotaan varjon hallituksen politiikasta olevan musta ja pitkä.

– Erto on tyytyväinen, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) esittämistä sadan miljoonan euron järjestöavustusten lisäleikkauksista luovuttiin. Jo aiemmin päätetyt noin 140 miljoonan leikkaukset iskevät silti järjestökenttään ydinpommin tavoin.

– Jos hallitus olisi aidosti huolissaan sosiaalialan palveluista, olisi se perunut ainakin osan jo päätetyistä leikkauksista, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

ERTON mukaan useat järjestöt ovat jo nyt kriisissä, ja palveluiden tarjontaa ollaan ajamassa alas huolestuttavaa vauhtia. Valtioneuvoston aiemmin hyväksymät säästöt ovat noin kolmannes Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean avustuksista.

Tiedotteessa muistutetaan, että järjestö uutisoi jo viime marraskuussa, miten hallituksen siihen mennessä päättämät avustusten vähennykset johtavat kahdessa vuodessa yli tuhannen työsuhteen päättymiseen järjestöissä.

– Alalla työskenteleville ihmisille työpaikkojen menettäminen on henkilökohtainen kriisi. Asiakkaille, jotka ovat voineet saada järjestöjen työstä pitkäaikaistakin tukea, avun äkkiväärä päättyminen on inhimillinen katastrofi, painottaa Aaltonen.

PUHEENJOHTAJA huomauttaa kannanotossa, että kaikki hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja avun tarvetta.

Suhtautuminen työpaikkojen menetyksiin ja palvelujen alasajoon vaikuttaa järjestön mukaan olevan myös osin sukupuolisidonnaista.

– Teollisuuslaitoksen sulkeutumisen takia ministerit ryntäävät lupailemaan työllistymisen tukimalleja. Kun hallitus aiheuttaa omilla päätöksillään naisvaltaiselle sosiaalialalle tuhannen työsuhteen päättymisen ja heikompiosaisten palvelujen alasajoa, ei se tee mitään tilanteen korjaamiseksi. Tämä on hävytöntä.