Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.9.2025 13:11 ・ Päivitetty: 16.9.2025 13:11

Erto: Järjestöleikkaukset iskevät naisten työpaikkoihin ja heikompien palveluihin – ”Ydinpommi, jolla on pitkä ja musta varjo”

Demokraatti
Erton kannanotossa muistutetaan, että järjestöt auttavat ihmisiä, jotka ovat jo osittain tai kokonaan pudonneet yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle.

Toimihenkilöliitto Erto varoittaa kannanotossaan, että huolimatta budjettiriihessä perutuista lisäleikkauksista Petteri Orpon (kok.) hallituksen aiemmat järjestöleikkaukset ovat johtamassa kaaokseen.

Demokraatti

Demokraatti

Kannanotossa muistutetaan, että työsuhteen päättyminen koskettaa yhä yli tuhatta alalla olijaa, ja sanotaan varjon hallituksen politiikasta olevan musta ja pitkä.

– Erto on tyytyväinen, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) esittämistä sadan miljoonan euron järjestöavustusten lisäleikkauksista luovuttiin. Jo aiemmin päätetyt noin 140 miljoonan leikkaukset iskevät silti järjestökenttään ydinpommin tavoin.

– Jos hallitus olisi aidosti huolissaan sosiaalialan palveluista, olisi se perunut ainakin osan jo päätetyistä leikkauksista, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

ERTON mukaan useat järjestöt ovat jo nyt kriisissä, ja palveluiden tarjontaa ollaan ajamassa alas huolestuttavaa vauhtia. Valtioneuvoston aiemmin hyväksymät säästöt ovat noin kolmannes Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean avustuksista.

Tiedotteessa muistutetaan, että järjestö uutisoi jo viime marraskuussa, miten hallituksen siihen mennessä päättämät avustusten vähennykset johtavat kahdessa vuodessa yli tuhannen työsuhteen päättymiseen järjestöissä.

Tämä vastaa noin 20 prosenttia alan työvoimasta.

Lisää aiheesta

Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta

– Alalla työskenteleville ihmisille työpaikkojen menettäminen on henkilökohtainen kriisi. Asiakkaille, jotka ovat voineet saada järjestöjen työstä pitkäaikaistakin tukea, avun äkkiväärä päättyminen on inhimillinen katastrofi, painottaa Aaltonen.

PUHEENJOHTAJA huomauttaa kannanotossa, että kaikki hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja avun tarvetta.

Suhtautuminen työpaikkojen menetyksiin ja palvelujen alasajoon vaikuttaa järjestön mukaan olevan myös osin sukupuolisidonnaista.

– Teollisuuslaitoksen sulkeutumisen takia ministerit ryntäävät lupailemaan työllistymisen tukimalleja. Kun hallitus aiheuttaa omilla päätöksillään naisvaltaiselle sosiaalialalle tuhannen työsuhteen päättymisen ja heikompiosaisten palvelujen alasajoa, ei se tee mitään tilanteen korjaamiseksi. Tämä on hävytöntä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

14.9.2025 15:16

Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU