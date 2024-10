Esitutkinta Voislav Tordenin sotarikosepäilyistä valmistui

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan venäläisen Voislav Tordenin epäillyistä sotarikoksista. Tordenia, 37, epäillään törkeästä sotarikoksesta ja sotarikoksista Ukrainassa vuonna 2014. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rikosepäilyt etenevät nyt apulaisvaltakunnansyyttäjän harkittaviksi. Syytteet asiassa on nostettava kuun loppuun mennessä.

- Esitutkinnan aikana keskusrikospoliisi ja jutun syyttäjät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä keskenään sekä Puolustusvoimien ja suojelupoliisin kanssa. Lisäksi kansainvälistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa on tehty Ukrainan valtakunnansyyttäjän viraston ja Ukrainan turvallisuuspalvelun, Europolin, Eurojustin ja kansainvälisen sotarikostuomioistuimen, ICC:n, kanssa, poliisin tiedotteessa sanotaan.

SUOMI otti Tordenin kiinni kesällä 2023, kun hän yritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla nousta Nizzan-lennolle. Hänet tunnetaan myös nimellä Jan Petrovski, ja hän on tällä nimellä EU:n Venäjä-pakotelistalla. Perustelujen mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi sen komentajista. Ryhmän on katsottu toimineen Ukrainassa palkkasotilasyhtiö Wagnerin yhteydessä.

Ukrainassa Tordenia epäillään osallisuudesta terroristiorganisaatioon ja muusta terroristiorganisaation toiminnan edistämisestä.

Rikosepäilyt tutkitaan Suomessa, koska korkein oikeus (KKO) linjasi aiemmin, että Tordenia ei voi luovuttaa Ukrainaan. KKO perusteli kantaansa Ukrainan heikoilla vankilaoloilla.

Syyttäjä on aiemmin kertonut, että Tordenin epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Itä-Ukrainassa.

- Tutkinnan kohteena ovat ennen nykyistä sotaa Itä-Ukrainassa olleen aseellisen konfliktin yhteydessä tehdyt, haavoittuneisiin tai antautuneisiin ukrainalaissotilaisiin kohdistuneet teot, joiden epäillään täyttävän sotarikoksen tunnusmerkistön, syyttäjän tiedotteessa joulukuussa 2023 sanottiin.

Tordenin avustaja on aiemmin kertonut STT:lle, että Torden kiistää epäillyt sotarikokset.

Maria Rosvall / STT