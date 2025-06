Esitys: Valtioneuvosto päättäisi jatkossa ydinvoimalaluvista – Suomen energiantuotanto halutaan moninkertaistaa

Ydinvoimaloiden luvista päättäminen on siirtymässä eduskunnalta valtioneuvostolle. Valtioneuvoston myönteinen periaatepäätös ydinvoimaloista annettaisiin eduskunnalle selontekona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön lausunnoille lähteneestä luonnoksesta uudeksi ydinenergialaiksi. Nykyisen lainsäädännön mukaan eduskunta on voinut hyväksyä tai hylätä päätöksen.

Samalla periaatepäätöstä ehdotetaan muutettavaksi yleisluontoisemmaksi kuin se nyt on.

- Tarkoituksena on, että rakentamislupavaiheeseen mentäessä voidaan arvioida tarkemmin rakentamiseen liittyviä yksityiskohtia, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tämän on tarkoitus sujuvoittaa prosessia niin, ettei aina tarvitse aloittaa koko prosessia alusta.

- Käsitykseni on se, että aiemmin on ollut hankaluutta, jos tapahtuu muutoksia matkan varrella. On ollut vaikea tehdä niitä muutoksia, kun eduskunta on tietyn periaatepäätöksen hyväksynyt, Multala sanoi.

ENERGIAOSASTON osastopäällikkö Riku Huttunen ministeriöstä totesi, että luvitusta yksinkertaistetaan ja tehdään sujuvammaksi.

- Periaatepäätöksellä voidaan hyväksyä vaikkapa useampaan sijoituskohteeseen, useampaan kuntaan sijoittuvia samantyyppisiä reaktoreita, hän sanoi.

Turvallisuuteen liittyvät näkökohdat siirretään entistä selkeämmin Säteilyturvakeskukselle.

Kunnat saisivat edelleen päättää, sijoittuuko niiden alueelle ydinvoimalaitoksia.

”Ydinenergiaa tarvitaan lisää”

Hallituksen tavoitteena sen ohjelman mukaisesti on vahvistaa Suomen asemaa houkuttelevana ydinenergian tuotannon ja uusien laitosten rakentamispaikkana.

- Ydinenergiaa tarvitaan lisää. Tavoittelemme sitä, että Suomen energiantuotanto voisi moninkertaistua, Multala sanoi.

Ydinvoima muodostaa nyt 40 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Multalan mukaan tarkkoja tavoitteita ydinvoiman osuudelle tulevaisuudessa on mahdoton antaa.

- Emme myöskään tarkasti tiedä, mitä mahdollisia uusia ratkaisuja tähän rinnalle syntyy esimerkiksi varastointiin tai kulutus- tai tuotantojoustoihin.

Huttunen lisäsi, että tulevaisuudessa myös lämpöä tuotetaan todennäköisesti ydinenergialla ja se lisää ydinenergian roolia.

PIENET modulaariset ydinvoimalat (SMR) ovat herättäneet maailmalla kasvavaa kiinnostusta, mutta Multalan mukaan ainakaan vielä tällä vuosikymmenellä niitä ei ole odotettavissa Suomeen.

- 2030-luvulla on realistista, että näin voi ollakin. Tällä lailla pyritään mahdollistamaan niiden joustava kehitys.

Ihan pienimpien ydinvoimahankkeiden osalta ratkaisut tekisi jatkossa työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomessa on sotilasliitto Natoon liittymisen jälkeen keskusteltu siitä, pitäisikö ydinaseiden kuljettaminen sallia tarvittaessa maan ilmatilassa, aluevesillä ja maaperällä. Ydinräjähteitä koskeva kielto on kuitenkin ainakin toistaiseksi säilymässä nykymuotoisena.

Ministerin mukaan asiaa arvioidaan myöhemmin sotilasräjähteitä koskevan sääntelyn uudistamisen yhteydessä puolustusministeriössä.

Ydinräjähteiden maahantuonti ja hallussapito Suomessa on kielletty sekä ydinenergialaissa että rikoslaissa.

Lausuntokierros päättyy elokuun lopussa, ja hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnan käsittelyyn vielä tänä vuonna.

Saila Kiuttu/STT