Essayah: Toimenpiteet lintuinfluenssaa vastaan purreet – näin KD:n puheenjohtaja kommentoi presidenttiehdokkuutta

Kaikki Suomen turkistarhat tarkastetaan lintuinfluenssan varalta, Ruokavirasto kertoi eilen. Johannes Ijäs Demokraatti

Lintuinfluenssan torjunta on pitänyt kesän aikana kiireisenä myös maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia.

Essayah sanoo, että toimenpiteet ovat purreet ja lintuinfluenssaa levittävät linnut on saatu pääosin turkistarhojen ympäriltä pois.

Tilannetta on helpottanut myös lintujen syysmuutto.

Riistakeskus antoi myös mahdollisuuden surmata lintuja, jotka oleilivat turkiseläinten varjotalojen ympäristössä.

– Noin 400 lintua surmattiin. Sillä oli pelotevaikutus, lintuparvet karkottuivat.

Poikkeuslupa olisi ollut jopa 10 000 linnun eliminoimiseen.

LISÄKSI jo yli 80 000 turkiseläintä on määrätty lopetettavaksi, jotta riskiä taudin leviämiseen tarhoissa eliminoidaan.

– Varotoimenpiteenä on tehty päätös, että jos tilalla on sairastuneita eläimiä, silloin kaikki minkit lopetetaan tilalta. Siksi lopetusmäärät ovat olleet suuria. Ei ole tarvinnut kuin yhden tartunnan tilalla, jotta on tehty varotoimenpiteenä kaikkien minkkien lopetuspäätös.

Sari Essayahin mukaan tällä hetkellä ei ole varmistettu yhtään tartuntaa nisäkkäästä nisäkkääseen. Suomessa ei ole myöskään siipikarjatartuntoja.

Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ensimmäinen tutkimusraportti kuitenkin kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että virus leviää tarhoilla mitä ilmeisimmin turkiseläinten välillä, ehkä jopa eri lajien välillä. Sen on myös todettu jo hiukan muuntuneen tarhoilla.

Muunnoksista Essayah toteaa, että viruksen kanssa ei voi leikkiä ja se on arvaamaton. Juuri tämän takia on tehty päätös kaikkien tilojen tarkastamisesta.

– Kaikki tilat käydään vielä läpi, jottei mitään jää muhimaan. Viranomaiset ovat tehneet juuri ne päätökset, jotka on pitänytkin tehdä, Essayah sanoo ja painottaa, että myös THL on ollut työssä mukana.

Essayah muistuttaa myös, että tiloilla työskentelevien ja taudille altistuvien ihmisten terveyttä seurataan.

EU:n alaiset virastot ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat seuranneet maamme lintuinfluenssatilannetta.

ESSAYAH kiittää myös kansalaisyhteiskunnan oma-aloitteisuutta lintuinfluenssaa vastaan toimimisessa.

– Metsästäjäliitto otti heti sen kannan, että lintujen riistaruokintaa ruvettiin rajoittamaan alueilla, joilta löytyi kuolleita lintuja. Heinäkuussa soitin liiton toiminnanjohtajalle ja sanoin, että miten, jos laitettaisiin koko Suomeen tällainen suositus. Se tuli tunnin sisällä. Se oli oikein hyvä, järkevä päätös ja osoitti metsästäjien yhteiskuntavastuuta.

Metsästäjäliitto suositteli 26.7. jäsenilleen, että riistalintujen ruokinnasta pidättäydyttäisiin koko maassa.

Metsästyskautta ajatellen Ruokavirasto ja THL ovat antaneet suosituksia. Essayah painottaa myös kansalaisten vastuuta.

– On tärkeää muistuttaa ihmisiä, että jos näkee kuolleen linnun maassa, ei pidä mennä ilman asianmukaista suojausta koskemaan siihen.

ESSAYAH sanoo esikuntansa pitäneen myös paljon yhteyttä Suomen turkiseläinten kasvattajain liittoon (FIFUR).

– Totta kai paine turkistiloilla on kova. FIFURsta on toki myönnetty, että bioturvaus varjotalojen välissä ei ole ollut riittävällä tasolla kaikilla tiloilla.

Käytännössä linnut ovat voineet päästä katettujen häkkirivien väliin ja tauti on saattanut levitä.

Essayah muistuttaa, että turkistarhaajille tulee asianmukainen korvaus, jos Ruokavirasto on tehnyt päätöksen minkkien lopettamisesta.

– Vielä ei ole korvaushakemuksia tiloilta tullut, koska siellä on akuutisti hoidettu tilannetta.

Lintuinfluenssa on nostanut jälleen keskustelua myös siitä, pitäisikö Suomessa kieltää turkistarhaus. Hallitusohjelmassa ei olla tähän suuntaan etenemässä.

Essayah sanookin, että pitäisi olla kovat perusteet, jos elinkeinovapautta ja perustuslain suojaa nauttivaa elinkeinoa lähdettäisiin kieltämään ja muistuttaa, ettei lintuinfluenssasta ole Suomessa todettuja ihmistartuntoja.

Essayah viittaa myös Tanskan lopettaneen koronakriisin aikaan kaikki maan 17 miljoonaa minkkiä ja jälkikäteen huomattiin, ettei hallituksella ollut tähän riittäviä perusteita ja päätös tarhauksen kiellosta oli laiton.

SUOMESSA presidenttiehdokaskuviot alkavat asettua paikoilleen. Viimeksi tänään kokoomuksen Alexander Stubb kertoi olevansa valmis presidenttiehdokkaaksi. Kristillisdemokraatit ei ole vielä omaa ehdokasta asettanut.

KD:n puoluekokous pidetään Joensuussa 26.-27. elokuuta.

Essayahin johtama KD:n puoluehallitus on esittänyt, että KD osallistuu presidentinvaaleihin omalla ehdokkaalla ja päätös presidentinvaaleihin osallistumisesta sekä presidenttiehdokkaan asettamisesta tehdään puoluekokouksessa.

Näin ollen olisi vaikea kuvitella, että kristillisdemokraattien ehdokas olisi joku muu kuin Sari Essayah. Muita nimiä ei ole ollut edes keskusteluissa.

Pidätkö selvänä, että teillä on oma ehdokas?

– Puoluehallituksen pohjaesitys on se, että meillä on oma ehdokas. Se on se lähtökohta.

Kiinnostaako sinua ehdokkuus?

– Minä olen luvannut ennen puoluekokousta ottaa asiaan kantaa.