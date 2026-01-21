Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.1.2026 11:32 ・ Päivitetty: 21.1.2026 11:32

Etelä-Korean ex-pääministerille pitkä vankeustuomio

CHUNG SUN-JUNG / POOL / AFP / LEHTIKUVA
Etelä-Korean entinen pääministeri Han Duck-soo saapumassa oikeuteen Soulissa keskiviikkona 21. tammikuuta.

Etelä-Koreassa maan entinen pääministeri Han Duck-soo tuomittiin keskiviikkona 23 vuodeksi vankeuteen avunannosta ja yllyttämisestä poikkeustilan julistamiseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syyte liittyy vuoden 2024 tapahtumiin, kun Etelä-Korean silloinen presidentti Yoon Suk-yeol julisti maahan poikkeustilan. Tämä syöksi maan sen lähihistorian pahimpaan kriisiin.

Oikeuden mukaan nyt vankeuteen tuomitulla entisellä pääministerillä oli merkittävä rooli poikkeustilan julistamisessa.

Oikeudenkäynnin aikana Han kiisti syyllisyytensä. Reutersin mukaan tuomio on valituskelpoinen.

ENTINEN presidentti Yoon tuomittiin aiemmin tässä kuussa viiden vuoden vankeuteen poikkeustilan julistamiseen liittyneessä oikeusjutussa.

Yoonia vastaan on käynnissä useita oikeusjuttuja, jotka liittyvät tapahtumiin. Vakavin käsittelee kapinasyytettä, josta hän voi saada kuolemantuomion. Lakiasiantuntijoiden mukaan kuolemantuomio kuitenkin on epätodennäköinen.

