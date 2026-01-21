Ulkomaat
21.1.2026 11:32 ・ Päivitetty: 21.1.2026 11:32
Etelä-Korean ex-pääministerille pitkä vankeustuomio
Etelä-Koreassa maan entinen pääministeri Han Duck-soo tuomittiin keskiviikkona 23 vuodeksi vankeuteen avunannosta ja yllyttämisestä poikkeustilan julistamiseen.
Syyte liittyy vuoden 2024 tapahtumiin, kun Etelä-Korean silloinen presidentti Yoon Suk-yeol julisti maahan poikkeustilan. Tämä syöksi maan sen lähihistorian pahimpaan kriisiin.
Oikeuden mukaan nyt vankeuteen tuomitulla entisellä pääministerillä oli merkittävä rooli poikkeustilan julistamisessa.
Oikeudenkäynnin aikana Han kiisti syyllisyytensä. Reutersin mukaan tuomio on valituskelpoinen.
ENTINEN presidentti Yoon tuomittiin aiemmin tässä kuussa viiden vuoden vankeuteen poikkeustilan julistamiseen liittyneessä oikeusjutussa.
Yoonia vastaan on käynnissä useita oikeusjuttuja, jotka liittyvät tapahtumiin. Vakavin käsittelee kapinasyytettä, josta hän voi saada kuolemantuomion. Lakiasiantuntijoiden mukaan kuolemantuomio kuitenkin on epätodennäköinen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Ulkomaat
16.1.2026 07:13
Etelä-Korean ex-presidentti tuomittiin viiden vuoden vankeuteen – toisessa jutussa Yoonia uhkaa kuolemantuomio