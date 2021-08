Etelä-Suomen avi on päätöksensä tehnyt: Rajoitukset pysyvät – Kurvinen esittää lakimuutoksia

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) mukaan aiemmat koronarajoitukset pysyvät voimassa Uudellamaalla ja muulla aluehallintoviraston toimialueella. Avin mukaan terveysturvallisten tapahtumien järjestämistä helpotetaan heti, kun se on mahdollista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime viikolla julkaisemaan ohjauskirjeen tavoitteet huomioidaan avin mukaan lain ja epidemiatilanteen mahdollisuuksien mukaan. Ohjauskirjeessä kehotettiin lieventämään kokoontumisrajoituksia pienen riskin yleisötapahtumissa epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla. Tämä helpottaisi etenkin kulttuuritapahtumien järjestämistä.

– Ohjauksen yleinen henki eli terveysturvallisten tapahtumien järjestämisen helpottaminen voidaan jatkossa huomioida päätöksenteossa, vaikka kaikkia yksityiskohtia ei päätöksissä määräyksen muotoon voida kirjoittaa, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist avin tiedotteen mukaan.

– Rokotekattavuuden kasvu todennäköisesti vaikuttaa epidemiatilanteeseen myönteisesti ja odotamme, että pääsemme lieventämään rajoituksia sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksenkin tavoitteiden mukaisesti, hän jatkaa.

Avi lupaa pyrkiä lieventämään rajoituksia

Aluehallintovirasto lupaa pyrkiä siihen, että terveysturvallisia tapahtumia pystytään mahdollisimman pian järjestämään.

– Heti kun epidemiatilanne antaa myöten, ainakin kiihtymisvaiheen alueilla harkitaan STM:n ohjausta mukaillen sisätilojen yleisötilaisuuksissa turvavälivelvoitteen sijaan suhteellista enimmäishenkilömäärää, esimerkiksi 50 tai 75 prosenttia istumapaikkojen tai tilaan otettavien henkilöiden määrästä, ja velvoitetta ennalta määrätystä istumapaikasta, Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen kertoo tiedotteen mukaan.

– Tilaisuuksia, joissa näitä ei ole mahdollista toteuttaa, koskisivat jatkossakin tiukemmat rajoitukset, hän jatkaa.

Avin mukaan tavoite on päästä keventämään rajoituksia hallitusti ja myös kumota päätökset heti kun ne eivät ole enää välttämättömiä.

Alueellisten koronakoordinaatioryhmien tämänviikkoisten arvioiden perusteella voimassa olevat alueen rajoituspäätökset ovat yhä välttämättömiä, katsoo aluehallintovirasto.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartunnanjäljitys on edelleen ruuhkautunut, tartuntaketjuista suurta osaa ei pystytä jäljittämään ja terveydenhuolto on kuormittunut, todetaan tiedotteessa.

Kulttuuriministeri patistaa avaamaan tapahtumia

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kiirehti kommentoimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston koronarajoitusratkaisua Twitterissä. Kurvisen mukaan lainsäädäntöä on muutettava, jotta tapahtumien avaaminen mahdollistuu.

– Kulttuurialan tilanne on kohtuuton ja epäreilu. Suomea on voitava avata. Esitän, että hallitus tekee tarvittavat lakimuutokset, joilla tapahtumien avaaminen mahdollistuu.

Kurvinen huomauttaa tviitissään myös, että aluehallintovirasto on itsenäinen viranomainen.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä avin päätöstä ja tiedotetta kommentoitiin niukkasanaisesti.

– Avi toimii harkintaa käyttäessään sen viranomaisroolin, lainsäädännön ja myös ohjauksen mukaisesti. Myönteistä on, että se kertoo helpottavansa terveysturvallisten tapahtumien järjestämistä heti kun se on tautilanteen kannalta mahdollista, arvioi STM:n osastopäällikkö Satu Koskela STT:lle sähköpostitse.

Koskela ei halunnut kommentoida asiaa puhelimitse. Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti avustajansa välityksellä, että ei aio kommentoida asiaa STT:lle.

Ministeriö helpottaisi pienen riskin yleisötapahtumia

STM:n viime viikon torstaina julkaiseman ohjauskirjeen mukaan pienen riskin yleisötapahtumissa ei kiihtymis- ja leviämisalueillakaan edellytetä kahden metrin turvaväliä eikä yleisöä tarvitse lohkoa osiin.

Pieniriskisiksi yleisötapahtumiksi luokitellaan ohjauskirjeen mukaan sellaiset kokoontumiset, joissa noudatetaan yleisiä hygieniaohjeita, asiakkaille on osoitettu oma paikka, johon heidät ohjataan, ja tapahtumassa on käytössä vain 75 prosenttia tilan hyväksyttävästä enimmäismäärästä. Lisäksi tapahtumassa pääsääntöisesti istutaan tai seisotaan paikallaan ja osallistujat ohjeistetaan välttämään voimakasta äänenkäyttöä.

Etelä-Suomen avi ilmoitti tuolloin tuoreeltaan, että se ei tule muuttamaan asettamiaan kokoontumisrajoituksia ainakaan heti viime viikonlopuksi. Avi oli viikkoa aiemmin tiukentanut yleisötapahtumia koskevia rajoituksia pääkaupunkiseudulla.

Aluehallintovirasto ohjeisti muun muassa, että sisällä järjestettävissä yleisötapahtumissa, joissa on yli 25 osallistujaa, katsomo täytyy lohkoa erillisiin 25 hengen osiin.

Ministeriön ohjauskirje ei ole juridisesti sitova. Tartuntatautilain mukaan yleisen tason ohjeistus ja neuvonta kuuluu kuuluu kuitenkin STM:lle.

Lounais-Suomen avi kumoaa kokoontumisrajoituksia

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätöksensä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Molemmat maakunnat ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain 58 d §:n soveltamiselle säädetyt edellytykset eivät enää täyty, virasto tiedottaa.

Näin ollen yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista poistuu lähikontaktin välttämisvaatimus.

”Epidemiatilanne ei ole vielä ohi, mutta sitä hallitaan tällä hetkellä valtioneuvoston asettamilla ravintolarajoituksilla ja tartuntatautilain 58 c §:n mukaisilla toimenpiteillä sekä alueen sairaanhoitopiirien suosituksilla. Epidemian leviämisen estämisessä on erityisen tärkeää korkean rokotekattavuuden saavuttaminen ja aluehallintovirasto kannustaakin kaikkia ikäluokkia rokottautumaan koronavirusta vastaan”, tiedotteessa sanotaan.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, että vaikka aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätökset on kumottu, on tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c voimassa koko maassa 31.12.2021 asti.

Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että heidän hallinnoimissaan tiloissa 1) osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, 2) osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja 3) tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Myös asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan.

Kumoamispäätökset Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntiin tulevat voimaan välittömästi tänään.

Uutista päivitetty kello 15.30 uutisen uudella pitkällä versiolla. Myös otsikkoa täydennetty.