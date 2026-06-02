Politiikka
2.6.2026 05:04 ・ Päivitetty: 2.6.2026 05:04
ETK: Luottamus eläkkeiden riittämiseen hupenee
Aiempaa harvempi suomalainen uskoo saavansa tulevina vuosina sovitusti eläkettä. Puolet suomalaisista kuitenkin luottaa järjestelmän pysyvän ainakin jollain tavalla pystyssä.
Näin sanovat Eläketurvakeskuksen eläkebarometrin vastaajat.
Heistä 38 prosenttia uskoi, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, kun 34 prosenttia ei tähän uskonut. Viime vuonna vastaavat lukemat olivat 44 ja 26 prosenttia.
Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikön Susan Kuivalaisen mukaan yleinen epävarmuus tulevaisuudesta sekä talouden ja työllisyyden kehityksestä heijastunevat kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta.
- Kuitenkin vanhemmat vastaajat suhtautuivat kyselyssä luottavaisemmin eläkejärjestelmään, Kuivalainen sanoi Eläketurvakeskuksen tiedotteessa.
Noin puolet suomalaisista luotti edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon.
ELÄKKEIDEN rahoituksen vahvistamisen vaihtoehdoista suosituin keino oli yhä työperäisen maahanmuuton lisääminen.
Kysyttäessä listatuista vaihtoehdoista yhtä mieluisinta vastausta, työperäistä maahanmuuttoa kannatti 27 prosenttia vastaajista.
Seuraavaksi suosituin vaihtoehto oli eläkevarojen tuottojen kasvattaminen sijoitustoiminnan riskinoton lisäämisellä, jota kannatti noin neljännes.
Sekä eläkeiän nosto että nykyisten eläkeläisten eläkkeiden pienentäminen sai 12 prosentin kannatuksen. Tulevien eläkkeiden pienentämiseen tarttuisi neljä prosenttia vastaajista.
Ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta arvioi, että suosituimmat vaihtoehdot eläkkeiden rahoituksen tukemiseksi ovat sellaisia, jotka eivät näy suoraan omassa kukkarossa.
- Useimmat vastaajat suhtautuvat kielteisesti esimerkiksi eläkkeiden leikkaamiseen ja eläkeiän nostoon, Tenhunen sanoi tiedotteessa.
NYKYISTEN tai tulevien eläkkeiden pienentämistä vastaan oli noin kaksi kolmasosaa vastaajista ja eläkeiän nostoa vastaan hieman yli puolet.
Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2026 noin tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.