ETLA: Suomen tavoite hiilineutraaliudesta voi nykyvauhdilla jäädä haaveeksi

Suomen päästömäärät vähenevät hyvin, mutta eivät tarpeeksi nopeasti. Vuoden 2035 hiilineutraaliuden tavoite on tällä vauhdilla yhä kaukana, varoittaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät tuntuvasti vuonna 2023, kertoo Etla. Taustalla on etenkin se, että fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa väheni.

Energiantuotannon päästöjä vähensivät Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönotto, tuulivoiman lisärakentaminen ja vesivoiman kasvanut tuotanto. Lisäksi liikenteen päästöt vähenivät.

Hakkuiden väheneminen puolestaan vahvisti metsien hiilinieluja. Lähivuosina on kuitenkin odotettavissa hitaampaa kehitystä.

Etlan päästöennusteen mukaan Suomen päästöjen odotetaan laskevan vuoteen 2028 mennessä noin 3,4 prosenttia vuodessa, kun maankäyttösektoria ei lasketa mukaan. Tahti on hieman aiempaa hitaampi.

- Energiahuollon toimiala oli vielä vuonna 2022 merkittävin päästölähde, mutta tällä toimialalla päästöjen väheneminen on ollut nopeinta, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt ja korvautunut päästöttömällä tuotannolla. 2020-luvun lopulla maatalouden sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoista on tulossa suurimpia päästölähteitämme, arvioi päästöennusteen laatinut Etlan tutkija Ville Kaitila tiedotteessa.

HAKKUIDEN VÄHENEMINEN merkitsi, että metsämaan hiilinielut kasvoivat. Hiilineutraalisuuskehitys vahvistui selvästi ja nousi parhaalle tasolleen sitten vuoden 2012.

Pitkällä aikavälillä Suomi ei kuitenkaan ole muuttunut hiilineutraalimmaksi, koska metsämaan hiilinielu on jatkuvasti pienentynyt, vaikka päästöt ovat vähentyneet.

Kaitilan mukaan Suomen pitäisi pystyä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään kaikilla sektoreilla, myös maankäyttöalalla. Muuten hiilineutraalisuustavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.

Päästökaupan laajentaminen maankäyttösektorille voisi Kaitilan mukaan tarjota tehokkaan keinon vahvistaa hiilinieluja ja tukea päästötavoitteiden saavuttamista.

- Ennusteiden mukaan on olemassa riski maankäyttösektorin muuttumisesta uudelleen päästölähteeksi lähivuosina. Tällä olisi negatiivisia vaikutuksia, sillä maankäyttösektori on yksi keskeinen tekijä Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä, Kaitila arvioi.