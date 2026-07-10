Ulkomaat
10.7.2026 08:50 ・ Päivitetty: 10.7.2026 08:50
Etyj-raportti: Venäjä piinaa järjestelmällisesti ukrainalaisia lapsia
Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin torstaina julkaisema raportti.
Lapsia ja nuoria estetään miehitetyillä alueilla oppimasta ukrainaa. Opettajat pakotetaan opettamaan venäläisen, ideologisesti ohjatun opetussuunnitelman mukaan. Opettajia ja oppilaiden vanhempia häiritään jatkuvasti.
Lapsia myös militarisoidaan pakollisella sotilaallisella koulutuksella.
Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen.
UKRAINALTA vallatuilta alueilta on pakkosiirretty venäläisten haltuun yli 20 000 lasta kansainvälisen oikeuden vastaisesti.
Raportin mukaan lapsia viedään turvallisuussyihin vedoten sijaisperheisiin ja niin sanotuille kesäleireille.
Venäjän lainsäädäntö pakottaa ukrainalaisia lapsia ottamaan Venäjän kansalaisuuden, sillä ilman kansalaisuutta heillä ei ole pääsyä koulutukseen, terveydenhuoltoon tai muihin peruspalveluihin.
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RAPORTIN mukaan Venäjä on syyllistynyt kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden loukkauksiin. Osa teoista voi täyttää sotarikosten tunnusmerkistön.
Lasten pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat raportin mukaan täyttää myös ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
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