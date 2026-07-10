Etyj-raportti: Venäjä piinaa järjestelmällisesti ukrainalaisia lapsia

Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin torstaina julkaisema raportti .

Lapsia ja nuoria estetään miehitetyillä alueilla oppimasta ukrainaa. Opettajat pakotetaan opettamaan venäläisen, ideologisesti ohjatun opetussuunnitelman mukaan. Opettajia ja oppilaiden vanhempia häiritään jatkuvasti.

Lapsia myös militarisoidaan pakollisella sotilaallisella koulutuksella.

Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen.

Raportin mukaan lapsia viedään turvallisuussyihin vedoten sijaisperheisiin ja niin sanotuille kesäleireille.

Venäjän lainsäädäntö pakottaa ukrainalaisia lapsia ottamaan Venäjän kansalaisuuden, sillä ilman kansalaisuutta heillä ei ole pääsyä koulutukseen, terveydenhuoltoon tai muihin peruspalveluihin.