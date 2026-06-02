EU askeleen lähempänä palautuskeskusten perustamista

EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä maanantaina järjestetyssä kokouksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä.

Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nicholas Ioannides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.

Maahanmuuttouudistuksen yleisistä linjoista oli saavutettu yksimielisyys jo aiemmin, mutta uudistuksen toteutuksen aikataulusta oli vielä erimielisyyksiä ennen maanantain neuvotteluja.

Palautuskeskusten perustamista ovat edistäneet muun muassa Saksa ja Itävalta.

AJATUSTA ovat arvostelleet ihmisoikeusjärjestöt, joiden mukaan tällaiset keskukset saattavat muuttua ”oikeudellisiksi mustiksi aukoiksi”, joihin siirtolaiset saattavat jäädä jumiin ilman kunnon valvontaa. EU-maiden ei uskota pystyvän takaamaan ihmisoikeuksien toteutumista rajojensa ulkopuolella.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolissaan myös lainsäädännön viranomaisille antamista valtuuksista, joiden on pelätty luovan Eurooppaan Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviraston ICE:n kaltaista toimintaa.

Käännyttämiset ja karkotukset ovat olleet EU-maille kipeä kysymys, sillä nykyisellään palautusten onnistumisprosentti on matala. Tällä hetkellä ainoastaan noin viidesosa käännytyspäätöksen saaneista palautetaan lopulta kotimaihinsa.

EU:n sopimiin uudistuksiin sisältyvät tiukemmat rangaistukset siirtolaisille, jotka kieltäytyvät lähtemästä. Näihin voi lukeutua vangitseminen ja maahantulokielto.

Maanantain neuvotteluissa saavutettu sopu vaatii vielä Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden virallisen hyväksynnän ennen kuin se astuu voimaan.