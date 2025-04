EU etsii uusia ystäviä: Nyt hierotaan vapaakauppasopimusta Intian jättimarkkinoille

EU ja Intia yrittävät saada aikaan keskinäisen vapaakauppasopimuksen tämän vuoden aikana. Jos hanke onnistuu, se avaisi eurooppalaisten yrityksien ovia jättimäisen Intian markkinoille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sopimuksen aikaansaaminen olisi tärkeää myös suomalaisyrityksien näkökulmasta, katsoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntija Heli Siikaluoma.

- Intia on ihan mahdottoman suuri vientimarkkina, jonka potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Siellä on noin 1,4 miljardia kuluttajaa ja melko vahva talouskasvu, Siikaluoma kertoo STT:lle.

Intiassa on ollut jatkuvasti kasvussa oleva keskiluokka, ja sen on arvioitu pian nousevan maailman neljänneksi suurimmaksi taloudeksi.

Samalla Intia on suojellut sisämarkkinoitaan, etenkin maataloussektoriaan, voimakkaasti. Intian tullit ovat hyvin korkeat.

Kauppasuhteet Yhdysvaltojen kanssa takkuavat tullisodan vuoksi.

Vapaakauppasopimuksen näkyvin ja nopein hyöty olisikin tullien alentaminen.

- Me viemme paljon koneita ja laitteita, joten tästä olisi myös Suomelle hyötyä, Siikaluoma sanoo.

Kauppasopimus myös lisäisi ennakoitavuutta yrityksien näkökulmasta.

- Paljon riippuu kuitenkin siitä, millainen sopimuksesta lopulta tulee, Siikaluoma arvioi.

EU-KOMISSION puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Intian pääministeri Narendra Modi sopivat helmikuussa, että pitkään neuvoteltu sopimus viedään maaliin tämän vuoden loppuun mennessä.

Kunnianhimoisesta tavoitteesta huolimatta edessä – ja myös takana – ovat vaikeat neuvottelut. Ne alkoivat jo vuonna 2007. Neuvottelut laitettiin myös yhdeksän vuoden tauolle, ja ne käynnistyivät uudelleen vuonna 2022. Nyt käynnissä on jo kymmenes neuvottelukierros.

Tällä hetkellä sopimuksen aikaansaamiseen olisi kuitenkin hyvä hetki, Siikaluoma arvioi. Myös Yhdysvallat haluaa kauppasopimuksen Intian kanssa, minkä vuoksi EU:n on kyettävä tarjoamaan houkutteleva diili, jotta se ei jää Yhdysvaltojen jalkoihin.

- Intialla mutta myös EU:lla on kuitenkin hyvin taitavia neuvottelijoita, hän sanoo.

EU:n intresseissä on ollut laajentaa kumppanuuksiaan ympäri maailmaa. Kauppasuhteet Yhdysvaltojen kanssa takkuavat tullisodan vuoksi, ja samalla komissio on halunnut vähentää EU:n riippuvuutta Kiinasta.

EU onkin etsinyt uusia kauppakumppaneita ympäri maailmaa, ja niistä Intia on yksi suurimmista.

- Intian ja EU:n vapaakauppasopimus olisi yksi suurimmista tällaisista sopimuksista maailmassa, komission von der Leyen totesi helmikuussa Delhissä.

SOPIMUKSEN tärkeydestä EU:lle kertonee myös se, ettei von der Leyen maininnut Intian-vierailunsa aikana Intian suhtautumista Venäjään ja Ukrainan sotaan.

Intia on jatkanut kauppaa Venäjän kanssa, eikä se ole tuominnut hyökkäystä Ukrainaan. Taustalla on paitsi historiallisia syitä, myös Intian riippuvuutta Venäjän öljystä.

Myös jotkut Intian ihmisoikeustilanteeseen liittyvät huolet jätettiin mainitsematta vierailun aikana, vaikka EU on aiemmin pitänyt niitä esillä, huomautti Deutsche Wellen Intian-toimituksen päällikkö Sandra Petersmann.

Kahden ydinasevallan, Intian ja Pakistanin rajalla huhtikuussa alkaneet yhteenotot lisäävät myös alueen epävakautta.

SOPIMUS ANTAISI Intialle paremmat mahdollisuudet esimerkiksi korkeatasoisen teknologian tuontiin EU:sta.

EU:hun taas voisi lisääntyä esimerkiksi lääkkeiden tuonti Intiasta. Toinen iso tuontitavara voisi olla riisi, sanoo EK:n Siikaluoma.

- Lääkkeet olisivat myös meidän huoltovarmuutemme takia tärkeä asia.

Intia on myös halunnut parantaa kansalaistensa liikkuvuutta Eurooppaan. Maassa on paljon korkeakoulutettua ja osaavaa työvoimaa, joista Intia on pyrkinyt tarjoamaan vastausta ikääntyvän Euroopan tarpeisiin. Intia on perinteisesti nähnyt kansalaistensa liikkuuvuden hyödyllisenä asiana, sillä Intiasta muuttaneet tuovat rahaa myös Intian omaan talouteen.

Intia onkin jo allekirjoittanut suoria maahanmuuttoon liittyviä sopimuksia esimerkiksi Saksan, Italian ja Ranskan kanssa. Niiden tarkoituksena on lisätä intialaisen työvoiman ja opiskelijoiden pääsyä Eurooppaan.

Vastineena Intia on taas lupautunut vastaanottamaan ja auttamaan niiden kansalaistensa palauttamisessa, jotka ovat luvatta Euroopassa.

EU:N KANNALTA sopimukseen ei liity suurempia huolia. Esimerkiksi joidenkin Etelä-Amerikan maiden ja EU:n välillä solmittu Mercosur-sopimus on nostanut äänekästä vastustusta maanviljelijöissä, jotka pelkäävät sopimuksen heikentävän täkäläistä toimeentuloaan.

Intian osalta tilanne on päinvastainen. Intian huolena on ollut jättivaltion maataloussektori, joka työllistää yli 40 prosenttia maan kansalaisista.

Intia on ollut huolissaan, että kauppasopimus voisi heikentää jo valmiiksi hauraassa asemassa olevien maanviljelijöiden toimeentuloa. Se on katsonut tullien suojelevan viljelijöiden asemaa.

- Tullit ovat olleet Intian päätyökalu miljoonien pienviljelijöiden tukemiseen. Erityisesti pienviljelijät, joiden joukossa on miljoonia naisia, ovat riskissä joutua epäreiluun kilpailuasemaan EU:n tukeminen maataloustuotteiden vuoksi, arvioi ajatushautomo Heinrich Böll Stiftungin vanhempi tutkija Ranja Sengputa.

Osana neuvottelua esimerkiksi Saksan talousministeri Robert Habeck onkin ehdottanut, että maatalous tulisi jättää sopimuksen ulkopuolelle neuvotteluiden vauhdittamiseksi.

Teksti: STT / Sanna Raita-aho