EU ja Britannia hakevat uutta alkua – puolustus- ja turvallisuusyhteistyösopimus solmittu

EU ja Britannia ovat sopineet tämänpäiväisessä huippukokouksessaan joukosta asioita, joiden tarkoituksena on lähentää Britannian ja EU:n suhteita brexitin jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Osana tätä EU ja Britannia ovat solmineet puolustus- ja turvallisuusyhteistyösopimuksen.

Britannian hallituksen tiedotteen mukaan sopimus ”raivaa tietä” Britannialle ja sen puolustusteollisuudelle osallistua EU:n valmistelemaan 150 miljardin euron Safe-puolustusrahoitusvälineeseen.

Asia vaatii vielä kuitenkin lisäneuvotteluita Britannian ja EU:n välillä.

150 miljardin euron rahoitusvälineen avulla EU-maat voivat hakea puolustushankintoihin lainoja, jotka taataan EU:n budjetista. Suomi linjasi kannattavansa välinettä perjantaina. EU-tasolla välineen käyttöönotosta on tarkoitus saada sovittua virallisesti vielä toukokuun aikana.

Osana sopimusta EU ja Britannia myös lisäävät yhteistyötä muun muassa Ukrainan tukemisen osalta ja muun puolustusyhteistyön saralla.

Britannian ja EU:n korkein johto tapaavat tänään Lontoossa. Paikalla ovat Britannian pääministeri Keir Starmer, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Kaja Kallas ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.

Kyseessä on ensimmäinen EU:n ja Britannian välinen virallinen huippukokous sen jälkeen, kun Britannian EU-ero astui voimaan vuonna 2020.

EU ja Britannia sopivat myös siitä, että EU-maiden kalastajat saavat oikeuden kalastaa brittivesillä vuoteen 2038 asti. Nykyinen sopimus päättyy vuonna 2026, eli kalastukselle saatiin neuvoteltua 12 vuotta lisäaikaa.

Vastineena EU:n ja Britannian välistä kauppaa helpotetaan. Brittihallituksen mukaan esimerkiksi joistain rutiinitullitarkastuksista eläin- ja kasvipohjaisille tuotteille luovutaan kokonaan.

- Uusi sopimus helpottaa elintarvikkeiden ja juomien tuontia ja vientiä vähentämällä byrokratiaa, joka on aiemmin kuormittanut yrityksiä ja aiheuttanut pitkiä rekkajonoja rajalla. Sopimuksella ei ole määräaikaa, mikä tarjoaa yrityksille tärkeää ennustettavuutta, brittihallitus kertoi tiedotteessaan.

Kalastusoikeudet olivat yksi neuvotteluiden vaikeimmista asioista, sillä asia on sisäpoliittisesti vaikea Britannialle. EU-maista kalastusoikeuksien takaaminen oli tärkeää erityisesti Ranskalle.

Toinen vaikea asia neuvotteluissa koski opiskelijaviisumeita ja nuorten liikkuvuutta EU:n ja Britannian välillä.

Sen osalta EU-komissio ja Britannia sopivat nyt työskentelevänsä nuorisovaihto-ohjelman luomiseksi. Tarkoituksena on helpottaa sekä EU- että brittinuorten mahdollisuuksia esimerkiksi opiskella, matkustaa tai työskennellä toistensa alueilla.

Ohjelmaan liittyvistä tarkemmista ehdoista päätetään myöhemmin.

BRITANNIAN pääministeri Starmer on sitonut paljon poliittista painoarvoaan sopimukseen.

Hän on sanonut, että konservatiivihallinnon aikana EU:n kanssa neuvoteltu sopimus ei enää täytä tehtäväänsä.

Tarkoituksena on myös tyynnytellä brexitiin pettyneitä äänestäjiä. Samalla Starmer joutuu tasapainottelemaan EU-kriittisten äänestäjien kanssa, sillä maahanmuuttovastainen ja EU-kriittinen Reform UK -puolue on ollut gallup-nosteessa Britanniassa. Siksi Starmer on suhtautunut kriittisesti ajatukseen, että EU:n ja Britannian välistä matkustusta helpotettaisiin liian paljon.

STT:n tietojen mukaan sopimuksen sisällöstä väännettiin EU:n ja Britannian kesken vielä aamuyöhön asti. Neuvottelut sujuivat diplomaattilähteen mukaan kuitenkin hyvässä hengessä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan maanantaina 19.5. klo 15.10.