EU ja Kiina ilmastosopuun, kauppa ja Ukraina hiertävät

EU ja Kiina ovat sopineet johtavansa maailmanlaajuisia ponnisteluita päästövähennyksissä. Ne lupasivat myös vahvistaa yhteistyötään ilmastonmuutoksen torjunnassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämänhetkisessä kansainvälisessä tilanteessa, joka on epävakaa ja nopeasti muuttuva, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki maat – erityisesti suuret taloudet – säilyttävät politiikkansa johdonmukaisuuden ja vakauden sekä tehostavat toimiaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi, EU:n julkaisemassa lehdistötiedotteessa sanottiin.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vierailivat torstaina Kiinan Pekingissä. He tapasivat Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja pääministeri Li Qiangin.

TAPAAMISEN tarkoituksena oli juhlistaa Kiinan ja EU:n 50-vuotisia suhteita, mutta juhlatunnelma oli ennakkoon kokouksesta varsin kaukana. Unionin ja Kiinan suhteet ovat tällä hetkellä hyvin kireät ja muuttumassa entistä vaikeammiksi.

Tästä kertoo sekin, että alun perin kaksipäiväiseksi huippukokoukseksi Brysseliin suunniteltu tapaaminen oli tiivistetty yhden päivän tapaamiseksi Kiinassa.

Osapuolilla on merkittävää erimielisyyttä Ukrainan sodasta. Kiina on muun muassa tukenut taustalla Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, mikä hiertää EU:ta. Kiinan johto on myös suljettujen ovien takana myöntänyt EU:lle, että pitkittynyt sota Ukrainassa tukee maan intressejä.

- Se, kuinka Kiina suhtautuu Putinin sotaan, on suhteitamme määrittävä tekijä, linjasi myös komission puheenjohtaja von der Leyen muutama viikko sitten.

EU:n sanoi etukäteen vaativansa tapaamisessa, että Kiina lopettaa kaiken sellaisen materiaalisen tuen tarjoamisen, joka hyödyttää Venäjän sotateollisuutta. Se vaati Kiinaa myös käyttämään vaikutusvaltaansa rauhan saamiseksi Ukrainaan.

KIINALLA tuskin on tähän intressejä. Brysseliläisen ajatushautomon Bruegelin vanhempi asiantuntija, ekonomisti Alicia Garcia-Herrero arvioi aiemmin tällä viikolla STT:lle, että Kiinalle hyödyllisintä ei ole Venäjän voitto, vaan pitkittynyt sota Ukrainassa.

Hän kuvaili Venäjää koiraksi, joka hoitaa räksyttämisen länteen Kiinan puolesta ilman, että Kiinan tarvitsee itse tehdä mitään. Siksi on erittäin epätodennäköistä, että Kiina pyrkisi aktiivisesti konfliktin päättämiseen.

- Ukrainan sota on mahdollisuus Kiinalle. Kiinalla on Venäjän kaltainen iso maa, joka heikentää länttä sen puolesta, ja Kiina voi itse pysyä taustalla, hän sanoi.

KAHNAUSTA on myös kaupassa. EU:n mukaan Kiinaa suosii epäreilu kilpailuasetelma, jossa Kiina tukee omia yrityksiään vastoin kansainvälisen kaupan pelisääntöjä. EU onkin halunnut purkaa Kiina-riippuvuuksiaan.

EU vaatikin torstain tapaamisessa, että Kiina esittää konkreettisia helpotuksia eurooppalaisten tuotteiden markkinoille pääsyyn. EU:n mukaan Kiinan ja EU:n välinen kauppa on hyvin epätasapainossa ja EU:n alijäämä tavarakaupassa on 305 miljardia euroa.

- EU on valmis jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua ratkaisujen löytämiseksi, mutta toteuttaa tarvittaessa oikeasuhtaisia ja lainmukaisia toimia omien etujensa suojelemiseksi, EU:n tiedotteessa sanottiin.

EU ilmaisi Kiinalle myös huolensa ihmisoikeustilanteesta Xinjiangissa ja Tiibetissä ja esimerkiksi pakkotyöstä, ihmisoikeuspuolustajien ja vähemmistöihin kuuluvien kohtelusta sekä perusvapauksien jatkuvasta kaventumisesta Hongkongissa.