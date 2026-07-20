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Talous

20.7.2026 11:19 ・ Päivitetty: 20.7.2026 11:19

EU: Kiinalaiselle verkkokaupalle jättisakot laittomien tuotteiden myynnistä

AFP / LEHTIKUVA

Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli puolen miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa.

EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen (kok.) mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata.

Kyseessä on suurin sakko, joka on annettu EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla. Säädöksellä, jonka sääntöjä alettiin soveltaa vuonna 2024, pyritään muun muassa valvomaan suuria teknologiayrityksiä.

AliExpress kritisoi päätöstä luonnehtien rangaistusta suhteettomaksi.

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