EU-komissio suhtautui varovaisesti Unkarin Magyarin kädenojennukseen – ”Nyt meidän täytyy nähdä myös toimia”

EU-komissio suhtautui tiistaina varovaisesti Unkarin vaalivoittajan Peter Magyarin maanantaiseen kädenojennukseen EU:n suuntaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maanantai-iltana Budapestissa pitämässään tiedotustilaisuudessa Magyar kertoi muun muassa, että jäädytettyjen EU-varojen saaminen Unkarin käyttöön on yksi hänen tulevan hallituksensa tärkeimmistä tavoitteista.

EU on jäädyttänyt 17 miljardin euron edestä Unkarille suunnattuja EU-rahoja ennen muuta Unkarin kehnon oikeusvaltiokehityksen takia.

Magyar kertoi tiedotustilaisuudessaan nelikohtaisesta suunnitelmasta EU-varojen vapauttamiseksi Unkarin käyttöön. Suunnitelma pitää sisällään korruption vastaisia toimia sekä toimia oikeuslaitoksen riippumattomuuden, lehdistönvapauden ja akateemisen tutkimuksen vapauden varmistamiseksi.

Magyarin mukaan asiasta on jo neuvottelut käynnissä EU-komission kanssa. Hän sanoi toivovansa, että asiassa voidaan edetä mahdollisimman pikaisesti.

EU-komission tiedottaja Paula Pinto toppuutteli tiistaina keskustelua EU-varojen vapauttamisesta.

- Olemme kuunnelleet tarkasti pääministeriksi valitun sanoja ja me uskomme, että paljon asioita tulee tapahtumaan varojen vapauttamiseksi. Mutta nyt meidän täytyy nähdä myös toimia, Pinto sanoi.

Pinto korosti, että tukien vapauttamisprosessi oli tiistaina vielä aivan alkuvaiheessaan, kun vaalituloksen ratkeamisesta ei ollut vielä kulunut kahta vuorokauttakaan.

- Annetaan pääministeriksi valitulle nyt aikaa asettua tehtäväänsä ja tehdä konkreettisia esityksiä. Sitten voimme keskustella siitä, miten asian kanssa edetään, Pinto jatkoi.

Magyarin Tisza-puolue sai Unkarin sunnuntaisissa parlamenttivaaleissa yli kahden kolmasosan enemmistön parlamenttiin, mikä mahdollistaa pääministeri Viktor Orbanin 16-vuotisella valtakaudella oikeusvaltiolle aiheutettujen vaurioiden korjaamisen.

MAANANTAISESSA tiedotustilaisuudessaan Magyar antoi myös ymmärtää, että uuden hallituksen myötä Unkari on valmis luopumaan Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin jarruttamisesta.

Magyar sanoi olevansa myös halukas tapaamaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Hän sanoi Unkarin haluavan ystävälliset suhteet kaikkiin naapurimaihinsa.

Ukrainan lainapaketin ja uusimman Venäjän vastaisen pakotepaketin jarruttaminen on herättänyt muissa EU-maissa runsaasti kritiikkiä Orbanin Unkaria kohtaan.

Alun perin Orban hyväksyi lainapaketin ja pakotepaketin muiden EU-maiden mukana joulukuun EU-huippukokouksessa, mutta alkoi jarruttaa niiden toteuttamista Ukrainan läpi kulkevaan ja venäläistä öljyä Unkariin tuovaan Druzhba-öljyputkeen liittyvän kiistan vuoksi.

Zelenskyi sanoi tiistaina Berliinissä, että Venäjän iskuissa tammikuun lopussa vaurioitunut Druzhba-öljyputki olisi jälleen toiminnassa huhtikuun loppuun mennessä.

MAGYAR kertoi tiedotustilaisuudessaan myös, että hänen hallituksensa käynnistää selvityksen Unkarin liittämiseksi yhteisvaluutta euroon.

- Enemmistö unkarilaisista ja enemmistö unkarilaisista yritysjohtajista uskoo, että se lisäisi Unkarin talouden vakautta, jos me asettaisimme päivämäärän, jolloin liitymme euroalueeseen, Magyar sanoi.

Energia-asioista puhuttaessa Magyar sanoi, että Unkari jatkaa öljyn ostamista Venäjältä. Hän kuitenkin myös vaati Venäjää lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Magyar ei pitänyt realistisena ajatusta, että Ukraina voisi olla EU:n jäsen kymmenen seuraavan vuoden kuluessa. Hän sanoi myös vastustavansa sitä, että Ukraina voisi päästä nopeutetusti unionin jäseneksi.

Magyar sanoi olevansa valmis tarttumaan pääministerin tehtäviin nopeasti ja kehotti maan presidenttiä kutsumaan uuden parlamentin koolle pikaisesti uuden hallituksen muodostamiseksi. Hän toivoi voivansa aloittaa pääministerinä jo toukokuun alussa.