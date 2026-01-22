Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.1.2026 12:11 ・ Päivitetty: 22.1.2026 12:21

EU-komission puheenjohtaja sai parlamentin luottamuksen

LEHTIKUVA / AFP / FREDERICK FLORIN

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on saanut EU-parlamentin luottamuksen äänestyksessä, joka koski Mercosur-vapaakauppasopimusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vain 165 parlamentaarikkoa äänesti luottamusta vastaan ja 390 antoi von der Leyenille tukensa. 10 äänesti tyhjää.

Luottamusäänestystä ajoi laitaoikeistolainen Euroopan patriootit -ryhmä (PFE), johon kuuluvat muun muassa Unkarin hallitseva puolue Fidesz ja Itävallan vapauspuolue FPÖ.

Kyseessä oli neljäs kerta viime kesän jälkeen, kun parlamentti äänesti von der Leyenin luottamuksesta.

EU-parlamentin sääntöjen mukaan kymmenesosa parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle epäluottamusta. Hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja enemmistöä parlamentin jäsenistä.

