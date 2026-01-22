Politiikka
22.1.2026 12:11 ・ Päivitetty: 22.1.2026 12:21
EU-komission puheenjohtaja sai parlamentin luottamuksen
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on saanut EU-parlamentin luottamuksen äänestyksessä, joka koski Mercosur-vapaakauppasopimusta.
Vain 165 parlamentaarikkoa äänesti luottamusta vastaan ja 390 antoi von der Leyenille tukensa. 10 äänesti tyhjää.
Luottamusäänestystä ajoi laitaoikeistolainen Euroopan patriootit -ryhmä (PFE), johon kuuluvat muun muassa Unkarin hallitseva puolue Fidesz ja Itävallan vapauspuolue FPÖ.
Kyseessä oli neljäs kerta viime kesän jälkeen, kun parlamentti äänesti von der Leyenin luottamuksesta.
EU-parlamentin sääntöjen mukaan kymmenesosa parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle epäluottamusta. Hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja enemmistöä parlamentin jäsenistä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.