EU odottaa Turkin pitävän kiinni pakolaissopimuksesta – Nato tukee Turkkia lisäämällä ilmapuolustusta

EU-komissio ei ole saanut Turkilta virallista ilmoitusta siitä, että maa olisi päättänyt poiketa pakolaissopimuksesta. Mediatietojen mukaan Turkki on torstaisessa, presidentti Recep Tayyip Erdoganin koolle kutsumassa hätäkokouksessa päättänyt avata portit Eurooppaan.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koska virallista ilmoitusta muutoksista ei ole Turkin puolelta tullut, EU-komission tiedottajan Peter Stanon mukaan EU edelleen olettaa Turkin pitävän kiinni aiemmista sitoumuksista.

EU ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Turkin kautta Eurooppaan.

EU-komissio ei halua kommentoida mediatietoja Eurooppaan pyrkivistä ihmisjoukoista.

– Meidän pitää ensiksi saada tehtyä oma arviomme yhteistyössä jäsenmaiden ja virastojemme kanssa, jotta voimme antaa lausunnon siitä, onko mitään merkittäviä muutoksia tapahtunut, Stano sanoi.

Stano vakuuttaa, että EU seuraa tilanteen kehittymistä tarkkaan ja on valmis toimiin, jos niille tulee tarve.

Kreikka on lisännyt rajavalvontaansa

Viranomaislähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle, että Kreikka on lisännyt rajavalvontaansa. Asiaa uutistoimistolle kommentoineen hallituslähteen mukaan valvontaa on tiukennettu mahdollisimman paljon sekä maa- että merirajoilla. Poliisilähde puolestaan kertoi, että rajavartijoiden määrä on kaksinkertaistettu.

Uutistoimisto DHA:n mukaan noin 300 ihmistä on matkalla Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle pyrkiäkseen Eurooppaan. Joukossa on syyrialaisia, iranilaisia, irakilaisia, marokkolaisia ja pakistanilaisia, ja he ovat kertoneet uutistoimistolle lähteneensä kohti rajaa kuultuaan Syyrian Idlibin ilmaiskuissa kuolleista turkkilaissotilaista.

– Nämä määrät eivät ole mitenkään poikkeuksellisia, poliisilähde sanoi.

Toinen ryhmä pyrkii meriteitse Kreikan Lesbos-saarelle. He ovat sanoneet DHA:lle lähteneensä matkaan sen jälkeen, kun tieto ”avoimien ovien politiikasta” tuli julki.

Tilanteen kärjistyminen Idlibissä herättää huolta

Tiedot Turkin rajoja koskevasta päätöksestä tulivat julki pian sen jälkeen, kun kymmeniä turkkilaissotilaita kuoli Idlibiin tehdyissä ilmaiskuissa. Turkki on syyttänyt eilisistä iskuista Venäjän tukemaa Syyrian hallintoa.

Idlibin viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet huolta tilanteen kiristymisestä entisestään.

EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell vetosi tänään Twitterissä, että Idlibin tilanteen kärjistymistä on pyrittävä hillitsemään välittömästi.

– EU harkitsee kaikkia mahdollisia toimenpiteitä suojellakseen omia turvallisuusetujaan. Olemme yhteydessä kaikkiin relevantteihin toimijoihin, Borrell tviittasi.

”Vaarallinen tilanne täytyy saada liennytetyksi.”

Sotilasliitto Nato antaa täyden tukensa Turkille, painotti Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tänään tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

Stoltenbergin mukaan Nato-liittolaiset myös tuomitsevat Syyrian hallinnon ja Venäjän eiliset ilmaiskut Syyrian Idlibin alueelle.

– Kehotan heitä lopettamaan hyökkäyksen, kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja tukemaan YK:n pyrkimyksiä rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi, Stoltenberg sanoi.

– Tämä vaarallinen tilanne täytyy saada liennytetyksi. Kehotamme palaamaan vuoden 2018 tulitaukoon, jotta vältettäisiin alueen humanitaarisen tilanteen paheneminen entisestään.

Lisäksi Stoltenberg vaati, että Idlibin alueelle tulisi sallia humanitaarisen avun pääsy.

Pääsihteerin mukaan poliittisen tuen ohella Nato on tukenut Turkkia ainakin lisäämällä sen ilmapuolustusta, mikä auttaa maata vähentämään Syyriasta tulevan ohjusiskun uhkaa. Lisäksi liittolaiset pohtivat muita mahdollisia tukitoimia.

Naton tiedotustilaisuudessa ei käsitelty mediatietoja, joiden mukaan Turkki olisi torstaina päättänyt sallia rajanylitykset Eurooppaan pyrkiville ihmisille.

STT–Heta Hassinen, Minna Pulli, Liisa Kujala