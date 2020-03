EU-parlamentilta kova päätös – näin Suomen eduskunnassa varaudutaan koronaan – ”Teemme lisätoimia tarvittaessa nopeastikin”

Suomen eduskunnassa ei toistaiseksi olla ryhtymässä Euroopan parlamentin kaltaisiin voimakkaisiin toimiin koronaviruksen torjumiseksi. Euroopan parlamentti ilmoitti maanantaina, että se peruu 130 parlamentin tiloissa järjestettäväksi suunniteltua tapahtumaa ja kieltää ulkopuoliset vierailut parlamentissa seuraavan kolmen viikon ajan.

Euroopan parlamentin puhemiehen David Sassolin mukaan parlamentin täysistunnot ja valiokuntien kokoukset jatkuvat kuitenkin normaalisti.

Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan eduskunnassa ei ole katsottu tarpeelliseksi perua tapahtumia tai kieltää ulkopuolisia vierailuja.

Rauhion mukaan koronavirukseen suhtaudutaan eduskunnassa vakavasti ja tilannetta seurataan tarkasti. Hänen mukaansa eduskunnassa on hyvä valmius diagnoosien tekemiseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin.

– Tällä hetkellä emme ole katsoneet aiheelliseksi, että eduskunnassa käymistä tai vierailijaryhmiä rajoitettaisiin. Tämänhetkinen tieto ei anna siihen aihetta, Rauhio sanoi STT:lle.

Eduskunnassa on Rauhion mukaan esimerkiksi lisätty käsidesin saatavuutta muun muassa sisääntuloauloissa ja henkilöstölle on korostettu hyvän käsihygienian tarpeellisuutta. Erityisesti on painotettu käsien huolellista pesemistä, sillä se on käsidesin käyttöä tehokkaampi tapa viruksen torjunnassa.

– Jos tilanne muuttuu vakavammaksi, teemme lisätoimia tarvittaessa nopeastikin, Rauhio painottaa.

Kansanedustajien Brysselin-matka peruuntui

Rauhion mukaan koronavirus vaikuttaa eduskunnan työskentelyyn muun muassa siten, että esimerkiksi Euroopan parlamenttiin tehtäviin valiokuntamatkoihin tulee muutoksia.

Uutissuomalaisen mukaan uusien kansanedustajien tälle viikolle suunniteltu tutustumismatka EU-instituutioihin jouduttiin perumaan parlamentin koronavirustoimien takia.

Valiokuntaneuvos Anna Sorton mukaan keskiviikolle ja torstaille suunnitellulle Brysselin-matkalle olisi ollut lähdössä noin kymmenen uutta kansanedustajaa. Kansanedustajilla on Sorton mukaan näillä näkymin mahdollisuus päästä tutustumaan instituutioiden toimintaan myöhemmin tässä kuussa järjestettävillä tutustumismatkoilla. Parlamentin ohella matkoilla tutustutaan myös EU-komission ja Eurooppa-neuvoston toimintaan.

Sorton mukaan matka peruttiin, koska tapaamisille ei ehditty löytää korvaavia tiloja Euroopan parlamentin maanantai-iltaisen vierailukieltoilmoituksen jälkeen.

– Edustajilla piti olla luentoja ja ruokailu Euroopan parlamentin tiloissa, joten matkalta putosi nyt puoliksi pohja pois, Sorto sanoi STT:lle.

”Hyvin avoin instituutio”

Puhemies David Sassolin mukaan vierailukielto on tarpeen Euroopan parlamentin toimintakyvyn varmistamiseksi.

– Me olemme hyvin avoin instituutio, jossa käy vuosittain noin 700 000 vierailijaa, Sassoli sanoi parlamentin tiedotteessa.

Nyt peruttuihin 130 tapahtumaan olisi Sassolin mukaan osallistunut noin 6 000–7 000 henkeä.

Sassolin mukaan parlamentissa seurataan tarkasti virustilanteen kehittymistä ja toimintarajoitukset sovitetaan sen mukaisiksi.