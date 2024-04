EU-parlamentti äänesti: sähkö- ja kaasumarkkinoiden uudistuksilla halutaan suojella kuluttajia hintapiikeiltä

Euroopan parlamentti puolsi torstaina äänestyksessään EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoiden uudistusten hyväksymistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niillä on muun muassa tarkoitus suojata kuluttajia hintapiikeiltä. Uudistusten taustalla ovat energian toimitusongelmat ja kovat hinnat, jotka Eurooppa kohtasi Venäjän laajennettua hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Sähkömarkkinoiden uudistuksessa tarkoituksena olisi muun muassa varmistaa kuluttajien mahdollisuus valita kiinteähintainen tai dynaaminen sopimus. Energiayhtiöt eivät myöskään voisi muuttaa sopimusta yksipuolisella ilmoituksella.

Lisäksi jäsenmaat voivat jatkossa estää energiayhtiöitä katkaisemasta heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien energianjakelua esimerkiksi yhtiöiden ja kuluttajien välisissä kiistatilanteissa.

Energiainvestointeihin pyritään kannustamaan sillä, että julkinen valta maksaa energiantuottajalle korvauksia hintojen laskiessa riittävän alas. Vastaavasti julkinen toimija saisi tietyn katon ylittävän hinnan. Tämä päätyi lopulta koskemaan myös ydinvoimaa.

EU:ssa voidaan tulevaisuudessa myös julistaa sähkön hintakriisi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tällaisessa tilanteessa jäsenmaat voivat väliaikaisesti asettaa hinnat pk-yrityksille ja paljon energiaa käyttävälle teollisuudelle.

TOISESSA kokonaisuudessa parlamentti puolestaan äänesti kaasumarkkinoiden uudistamisen hyväksymisestä. Monissa osissa Eurooppaa kuluttajat ovat yhä huomattavan riippuvaisia kaasusta, mikä tuli hyvin näkyväksi Venäjän laajennettua hyökkäyssotaansa.

Myös kaasumarkkinoiden uudistamisen hyväksymistä mepit puolsivat selvin lukemin.

Tässä kokonaisuudessa on haluna muun muassa pyrkiä irtautumaan hiilestä ja helpottaa vedyn ja biometaanin kaltaisten vähähiilisten kaasujen käyttöönottoa EU-alueella. Lisäksi mukana on suojaa heikossa asemassa oleville kuluttajille.

Vihreän siirtymän lisäksi ideana on energiavarmuuden turvaaminen geopoliittisen myllerryksen aikana. Jäsenmaat saavat myös mahdollisuuden rajoittaa kaasun tuontia Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Jäsenmaiden välisen kilpailun välttämiseksi sääntelyllä luodaan myös yhteinen kaasunhankintajärjestelmä.

Uudistuksilla EU:ssa pyritään jatkamaan irtautumista fossiilisista polttoaineista, joilla on myös nykyisessä järjestelmässä ollut suuri vaikutus sähkön hintaan.

Sekä sähkö- että kaasumarkkinoiden uudistukset on säädetty niin sanotussa normaalissa säätämisjärjestyksessä, eli sääntelyn hyväksymiseksi sekä parlamentin että EU:n jäsenmaiden on hyväksyttävä uudistukset. Myös EU:n jäsenmaita edustavan neuvoston on vielä hyväksyttävä uudistukset virallisesti ennen kuin ne voivat tulla voimaan.