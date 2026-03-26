26.3.2026 16:30 ・ Päivitetty: 26.3.2026 16:30

EU-parlamentti ehdottaa täyskieltoa deepfake-alastonkuvia luoville tekoälyjärjestelmille

AFP / LEHTIKUVA

EU-parlamentti haluaa kieltää keinotekoisia alastonkuvia luovat tekoälyjärjestelmät. Parlamentti äänesti torstaina tekoälyä koskevista säännöistä täysistunnossaan Brysselissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Parlamentti ehdottaa kieltoa tekoälyjärjestelmille, jotka luovat niin sanottuja deepfake-alastonkuvia tunnistettavista ihmisistä ilman näiden suostumusta.

Kieltoa ei sovellettaisi tekoälyjärjestelmiin, jotka estävät erityisillä turvatoimilla käyttäjiä luomasta tällaisia kuvia.

EU-komissio käynnisti tammikuussa tutkinnan pikaviestipalvelu X:ään kytkeytyvän Grok-tekoälyn luomista alastonkuvista.

Komission mukaan tekoälyllä muokattu, seksuaalissävytteinen sisältö saattoi alaikäisten kohdalla täyttää laittoman, lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivaltamateriaalin tunnusmerkit.

Keinotekoisia alastonkuvia luovien tekoälyjärjestelmien kieltoa käsitellään seuraavaksi neuvotteluissa EU:n jäsenmaiden neuvoston kanssa.

