EU pohtii uusia keinoja Venäjä-pakotteiden jatkamiseen – jos Unkarin Orban heittäytyy hankalaksi

STT:n tietojen mukaan EU valmistelee kulisseissa Venäjä-pakotteiden jatkamiselle sellaista toteutustapaa, joka kestäisi myös Unkarin vastustuksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjään kohdistuvat pakotteet on uusittava kuuden kuukauden välein tai ne umpeutuvat.

Pakotteet jaotellaan kahteen ryhmään: sektorikohtaisiin pakotteisiin – kuten venäläisten tuotteiden tuontikieltoihin – sekä listauksiin, jotka tarkoittavat noin 2 400 venäläisen yksityishenkilön sekä yrityksen tai yhteisön matkustuskieltoja tai varojen jäädyttämistä.

Unkarin pääministeri Viktor Orban suhtautuu Venäjän toimiin huomattavan ymmärtäväisesti.

Unkari on asettunut viime kuukausina vastustamaan pakotteiden jatkoa, mutta lopulta aina antanut niille vihreää valoa. Nyt EU:ssa on kuitenkin kasvavaa huolta siitä, että Orban voisi asettua tosissaan torppaamaan päätöksiä. Kesäkuussa EU:n on uusittava sektorikohtaiset pakotteet.

EU valmistelee parhaillaan myös seuraavaa 17. pakotepakettia Venäjälle. Suomi on ajanut pakettiin mukaan esimerkiksi lisää Venäjän varjolaivastoon kohdistuvia toimia.

VALMISTELUT Unkarin jarrutuksen ”ohittamisesta” ovat tällä hetkellä varotoimenpide. Unkari ei ole viestinyt, ettei se hyväksyisi pakotteiden jatkoa tälläkin kertaa.

- Kaikkien takaraivossa on kuitenkin se, että Unkari voi torpata pakotteiden jatkon, eräs EU-virkamies kertoo STT:lle.

Hermostusta on lisännyt se, ettei Unkari yhtynyt maaliskuussa pidettyjen EU-huippukokouksien Ukraina-päätelmiin. Maa ei siis asettunut tukemaan EU-johtajien yhteistä julkilausumaa Ukrainan tuen vahvistamisesta, vaan päätelmät hyväksyttiin poikkeuksellisesti 26 jäsenmaan voimin.

Myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi Luxemburgissa pidetyssä EU:n ulkoministerikokouksessa maanantaina, että keinoja pakotepaineen luomiseen ilman yksimielisyyttä selvitetään, sillä valtaosa jäsenmaista tukee pakotteita.

STT pyysi Valtoselta tarkempaa haastattelua aiheesta, mutta Valtonen ei vastannut yhteydenottoihin.

KESKUSTELUT Unkarin vastustuksen kiertämiskeinoista ovat yhä hyvin kesken, joten STT:n haastattelemat virkamiehet eivät halua spekuloida keinoilla tarkemmin.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella pöydällä on ollut useita eri malleja. Mitään niistä ei voi pitää täydellisenä tai vedenpitävänä.

Yhtenä vaihtoehtona on ollut, että pakotteista päätettäisiin jokaisessa jäsenmaassa erikseen.

Esimerkiksi Radio Free Europe/Radio Free Liberty kertoi, että yksi vaihtoehto on ollut eräänlainen lakitekninen kikkailu, jolla pakotteita pidettäisiin voimassa kuuden kuukauden aikarajan umpeutumisen jälkeenkin.

Se olisi kuitenkin väliaikainen ratkaisu, jonka esimerkiksi Unkari voisi haastaa EU-oikeudessa, RFE/RFL toteaa.

Politico–lehden mukaan yhtenä vaihtoehtona on ollut, että pakotteista päätettäisiin jokaisessa jäsenmaassa erikseen. Tätä kuitenkin vaikeuttaa se, ettei kaikkien jäsenmaiden lainsäädäntö taivu kansallisten pakotteiden asettamiseen.

VENÄJÄN vastaisten pakotteiden jatkolle on 26 jäsenmaan vahva tuki ja jopa halu kiristää niitä, vakuuttaa eräs EU-lähde. EU:ssa on myös nähty, että pakotteilla on todella vaikutuksia Venäjän talouteen, vaikka maa haluaisi muuta viestiä.

- Se, että presidentti Vladimir Putin vaati osana rauhanneuvotteluita lähes ensimmäisenä asiana pakotteiden poistoa, viestii, että niillä on ollut vaikutusta, eräs virkamies sanoo.

EU:ssa seurataan myös sitä, miten Yhdysvallat tulee pakotteisiin asemoitumaan. Jos Yhdysvallat tukee pakotteiden jatkoa, on myös todennäköisempää, että Unkari pysyy muun EU:n linjassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump päättikin hiljattain jatkaa edeltäjänsä Joe Bidenin asettamia pakotteita Venäjää vastaan.

Teksti: STT / Sanna Raita-aho