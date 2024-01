EU:n Borrell: jäsenmaista lähtee tänä vuonna 21 miljardilla sotilaallista apua Ukrainaan

Jäsenmaat aikovat antaa tänä vuonna sotilaallista apua Ukrainalle 21 miljardilla eurolla, EU:n korkea edustaja Josep Borrell (kuvassa) kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Borrellin mukaan EU-maista on mennyt sotilasapua Ukrainaan tähän mennessä 28 miljardin euron arvosta.

Käytännössä sotilaallisen avun mittaaminen tarkoilla luvuilla on aina hankalaa erityisesti silloin, kun kyse on vanhasta kalustosta. Esimerkiksi saksalaisen Kiel Institute for the World Economy -tutkimusinstituutin arvion mukaan viime lokakuun loppuun mennessä Ukrainaan olisi lähtenyt enemmän sotilaallista apua kuin Borrell arvioi vastaavana aikana lähteneen.

Tavoite miljoonan raskaan tykistöammuksen antamisesta Ukrainalle kuitenkin lykkääntyy maaliskuusta. Borrell arvioi, että vuoden lopussa yli miljoona raskasta ammusta olisi saatu lähtemään EU-maista Ukrainaan.

Hän kommentoi asiaa Brysselissä EU-maiden puolustusministerien epävirallisen kokouksen jälkeen. Hänen arvionsa mukaan maaliskuun loppuun mennessä ammuslähetyksissä Ukrainaan oltaisiin runsaassa puolessavälissä tavoitteesta.

SUOMESTA on lähtenyt toistaiseksi 21 materiaaliapupakettia Ukrainaan, mikä on vastannut rahallisesti noin 1,6 miljardia euroa.

Suomea kokouksessa edustanut puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkinen ei osannut kokouksen jälkeen suoralta kädeltä antaa arviota Suomen tämän vuoden avusta.

- Ne arviot, mitä olemme antaneet, varmaan perustuvat aika pitkälti siihen, mitä on tänä vuonna tehty jo, hän sanoi STT:lle tilaisuuden jälkeen.

“Selkeästi äänenpainot ovat sellaisia, että Ukrainaa on ihan oikeasti tuettava.”

Pulkkisen mukaan luovutettavan materiaalin kanssa täytyy kuitenkin olla aiempaa tarkempi, koska varastot alkavat olla kriittisellä tasolla. Samalla esimerkiksi ammuksia tuottavan Nammon tuotantomäärät tulevat yhä edelleen kasvamaan.

- Tietysti se tarjoaa meille sen mahdollisuuden katsoa ampumatarvikeluovutuksia sitä mukaa, kun tilaukset Puolustusvoimille lisääntyvät.

Pulkkinen on ollut vuosien mittaan lukuisissa ministerikokouksissa ja sanoi, että tässä epävirallisessa kokouksessa oli potkua. Hänen mukaansa isoja EU-maita haastettiin kokouksessa.

- Selkeästi äänenpainot ovat sellaisia, että Ukrainaa on ihan oikeasti tuettava.

Mikko Gustafsson / STT