EU:n rahanpesun torjunnan lakipaketti saatiin maaliin – ”Tämä on tietenkin huono uutinen oligarkeille ja rikollisille”

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) on tyytyväinen siihen, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva lakipaketti sai eilen viimeisen hyväksyntänsä Euroopan parlamentilta.

Heinäluoma on hyvillään, että uudet rahanpesun torjunnan säännökset saivat parlamentilta poikkeuksellisen vahvan tuen äänin 479 puolesta ja 61 vastaan.

– Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva lakipaketti on yksi tämän vaalikauden keskeisimmistä hankkeista. Se tulee tekemään Euroopan unionista kansalaisillemme turvallisemman ja reilumman paikan elää, hän sanoo tiedotteessa.

– Tämä on tietenkin huono uutinen oligarkeille ja rikollisille, mutta samalla erinomainen uutinen rehellisille yrittäjille ja veronmaksajille.

Rahanpesuasetuksessa pääneuvottelijana toiminut Heinäluoma kertaa tiedotteessaan vaalikauden mittaista prosessia ja motiiveja lainsäädännön taustalla. Hän toimi toimi kauden alussa rahanpesun torjuntaan keskittyneen työryhmän puheenjohtajana, ja parlamentti jätti aiheesta oma-aloitemietinnön. Komissio tarttui aiheeseen ja jätti esityksensä kesällä 2021. Projekti tuli maaliinsa eilisessä äänestyksessä.

– Maailmantapahtumat, erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja venäläisen rahan liikkeet Euroopassa ovat tehneet tiukemmista rahanpesusäännöksistä välttämättömyyden myös turvallisuuspoliittisesti. Rikollista rahaa on liian kauan virrannut Eurooppaan ja sitä on käytetty myös vaikutusvallan ostamiseen, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoman mukaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat säännöt ovat tänään tärkeämpiä kuin kenties koskaan aiemmin.

– Unionin on tehtävä ryhtiliike epäilyttävien rahavirtojen kitkemiseksi. Uudella lainsäädäntökokonaisuudella voimme vastaisuudessa estää skandaaleja, joita olemme aiemmin aivan liian usein kohdanneet: Danske Bank, Credit Suisse ja viimeisimpänä Cyprus Confidential -tietovuoto venäläisten oligarkkien pakotteiden kiertämisestä.

– Uusilla säännöillä tulemme varmistamaan paitsi sen, että rahoituslaitokset noudattavat huolellisuus- ja raportointivelvoitteita, myös sen, että viranomaisilla on käytössään tarvittavat työkalut epärehellisten toimijoiden löytämiseen ja saattamiseen vastuuseen.

Porsaanreiät tilkitään samoilla säännöillä koko unionissa.

HEINÄLUOMA nostaa kokonaisuudesta esiin neljä erityisen tärkeä osaa. Ensimmäisenä hän toteaa, että asetuksen myötä saadaan yhtenäiset pelisäännöt koko unionin alueelle.

– Direktiivien aika on ohi. Porsaanreiät tilkitään samoilla säännöillä koko unionissa.

Toiseksi hän nostaa sen, että vastaisuudessa yhä useampi toimija tulee olemaan velvoitettu noudattamaan rahanpesun vastaisia sääntöjä.

– Ne tulevat pätemään kryptovaluuttojen tarjoajiin, sijoittajaviisumien välittäjätahoihin ja ylellisyystuotteiden, kuten jalokivien, luksusautojen, lentokoneiden ja huvijahtien kauppiaisiin, myös suuriin jalkapalloseuroihin ja agentteihin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Heinäluoma pitää tärkeänä, että asetuksen myötä nähdään paremmin, ketkä ovat todellisia edunsaajia monimutkaisten yritysrakenteiden takana.

– Avoimuuden lisääminen siitä, kuka loppupeleissä rahavirroista hyötyy, on keskeinen keino suitsia likaisen rahan virtausta. Periaate pätee myös unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin yrityksiin – jos he haluavat toimia unionin alueella, on heidän yhtä lailla ilmoitettava keitä heidän tosiasialliset omistajansa ja edunsaajansa ovat, hän summaa kolmannen tärkeän osan.

Rahanpesijät saavat Heinäluoman mukaan aivan liian usein apua erilaisilta asiantuntijoilta. Uudet säännöt purevat myös tähän.

– Juristit tai erilaiset konsultit eivät enää vastaisuudessa voi vedota salassapitovelvollisuuteen, vaan ovat velvoitettuja raportoimaan epäilyttävistä tilanteista, joissa heidän asiakkaansa esimerkiksi hakevat neuvontaa rahanpesun tai terrorismin rahoituksen tarkoituksessa.

TIUKKOJA rahanpesun vastaisia sääntöjä tarvitaan myös kolmansille maille, jotta sääntökehikko olisi todella tehokas, Heinäluoma sanoo.

– Parlamentin vaatimuksesta komissiolla on vastaisuudessa valta tunnistaa suuririskisiä kolmansia maita, jotka rahanpesun ja terrorismin torjuntajärjestelmissään olevien puutteiden vuoksi uhkaavat EU:n sisämarkkinoiden eheyttä ja reiluja pelisääntöjä, hän sanoo.