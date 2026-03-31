Ulkomaat

31.3.2026 05:45 ・ Päivitetty: 31.3.2026 05:45

EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Kiovassa – ”Suomi seisoo horjumatta Ukrainan tukena”

Suomea kokouksessa edustaa opetusministeri Anders Adlercreutz.

EU:n ulkoministereiden epävirallinen kokous järjestetään tänään Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Kokouksessa on määrä keskustella erityisesti Venäjän vastuuvelvollisuudesta Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aikana tehdyissä rikoksissa.

Suomea kokouksessa edustaa opetusministeri Anders Adlercreutz (r.).

- Suomi seisoo horjumatta Ukrainan tukena. Oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan edellytyksenä on, että Venäjä asetetaan vastuuseen sen Ukrainaan kohdistamien laittomien toimien seurauksista, Adlercreutz sanoo ulkoministeriön tiedotteessa.

- Vastuuvelvollisuuden varmistaminen on ratkaisevan tärkeää sekä Ukrainalle että koko kansainvälisen oikeusjärjestyksen uskottavuudelle, Adlercreutz jatkaa.

Kokous järjestetään Ukrainan Butshassa tehtyjen sotarikosten paljastumisen vuosipäivänä.

Venäjän joukot surmasivat satoja ukrainalaissiviilejä Butshassa hyökkäyssodan alkuvaiheessa vuonna 2022. Butshan verilöyly tapahtui Venäjän epäonnistuttua Kiovan valtaamisessa. Venäjä on kiistänyt joukkojensa sotarikokset alueella.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

