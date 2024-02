Eurooppa haluaa ulkoistaa turvapaikanhakijat – Albania ja Ruanda valmiit majoittamaan siirtolaisia

Albaniassa maan parlamentti on hyväksynyt kiistellyn sopimuksen, jossa Albania sitoutuu majoittamaan osan Italiaan pyrkineistä siirtolaisista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Albaniaan on määrä rakentaa kaksi keskusta, joissa on tarkoitus majoittaa Italiaan meriteitse pyrkineitä ihmisiä ja käsitellä heidän turvapaikkahakemuksensa. Keskusten hallinnoinnista vastaa Italia.

Kerrallaan majoituksissa voidaan majoittaa noin 3 000 ihmistä, ja ne rakennetaan Shengjinin satamakaupungin lähelle.

ALBANIAN oikeisto-oppositio boikotoi parlamentin äänestystä. Se on kutsunut sopimusta uhaksi maan turvallisuudelle ja syyttänyt Albanian pääministeriä Edi Ramaa läpinäkyvyyden puutteesta lain valmistelussa.

Myös Italiassa maan oppositio ja ihmisoikeusjärjestöt vastustivat sopimusta.

Päätös vietiin Albaniassa myös oikeuden käsittelyyn. Maan perustuslakituomioistuin näytti sille kuitenkin vihreää valoa viime viikolla.

VASTAAVAT järjestelyt ovat herättäneet keskustelua Euroopassa viime kuukausina.

Esimerkiksi Britannia on jo pitkään kaavaillut, että Britanniaan saapuvia turvapaikanhakijoita lähetettäisiin Ruandaan odottamaan päätöstään turvapaikasta. Turvapaikanhakijat kuitenkin saisivat jäädä vain Ruandaan myönteisen päätöksen jälkeen, eivät Britanniaan.

Laki on kohdannut laajaa vastustusta. Myös Britannian korkein oikeus on linjannut, että päätös on lain vastainen. Oikeuden mukaan Ruandaa ei voida pitää turvallisena maana turvapaikanhakijoille. Oikeus katsoo, että Ruandaan lähetettävillä ihmisillä olisi riski joutua palautetuksi lähtömaihinsa, jossa nämä voivat joutua vaaraan.

Tästä huolimatta brittihallitus ja sen konservatiivipääministeri Rishi Sunak ovat halunneet ajaa lain läpi. Sunak on sitonut myös paljon poliittista pääomaansa lain läpimenoon. Käytännössä laki määrittelisi Ruandan turvalliseksi maaksi turvapaikanhakijoille oikeuden päätöksestä huolimatta.

Laki on parhaillaan parlamentin käsittelyssä. Viime viikolla parlamentin ihmisoikeuskomitea linjasi, että Ruanda-laki ei ole linjassa Britannian ihmisoikeussitoumuksien kanssa.