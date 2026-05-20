20.5.2026 06:08 ・ Päivitetty: 20.5.2026 06:08
Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle
Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää neljästä kolmeen. Asian vahvisti Yhdysvaltain puolustusministeriö tiistaina.
Kongressin raportin mukaan yhdessä prikaatin taisteluryhmässä on 4 000-4 700 ihmistä.
Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle.
Lausunnossa sanottiin lisäksi, että vähennys johtaa siihen, että aiemmin ilmoitettu yhdysvaltalaisjoukkojen lähettäminen Puolaan viivästyy.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitkään sanonut, että hän haluaa Euroopan ottavan lisää vastuuta omasta puolustuksestaan. Viime aikoina on myös vaikuttanut siltä, että Trump on pyrkinyt rankaisemaan liittolaisia, jotka eivät ole tukeneet Yhdysvaltojen sotaa Irania vastaan.
YHDYSVALTAIN varapresidentti J. D. Vance sanoi aiemmin tiistaina, että suunniteltua 4 000 sotilaan lähettämistä Puolaan oli lykätty.
Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti toukokuun alussa, että maa vetää 5 000 sotilasta Saksasta.
Joukkojen lukumäärä Euroopassa on vaihdellut jatkuvasti Yhdysvaltojen omien tarpeiden lisäksi myös harjoitusten tai joukkojen väliaikaisten siirtojen mukaan. Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen (EUCOM) mukaan vielä viime vuoden huhtikuussa Yhdysvalloilla oli noin 80 000 sotilasta sijoitettuna ympäri Eurooppaa.
TRUMPIN hallinto aikoo lisäksi vähentää Euroopan Nato-maille kriisiaikana tarjottavan sotilasavun määrää. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters lähteidensä pohjalta.
Trumpin hallinto aikoo kertoa sotilasliitto Naton jäsenmaille tällä viikolla, että se pienentää Yhdysvaltojen käytettävissä olevien sotilaallisten voimavarojen määrää, jolla se voisi auttaa eurooppalaisia Nato-liittolaisia kriisin keskellä.
Naton joukkomallina tunnetun kehyksen mukaisesti liittouman jäsenmaat määrittävät käytettävissä olevat valmiusjoukot, jotka voitaisiin aktivoida konfliktin tai muun suuren kriisin yhteydessä. Tällainen voisi olla vaikkapa Nato-maata vastaan kohdistuva sotilaallinen hyökkäys.
Näiden sodan ajan joukkojen tarkka kokoonpano on tarkasti varjeltu salaisuus.
Useat yksityiskohdat ovat vielä epäselviä, muun muassa se, kuinka nopeasti Yhdysvallat aikoo siirtää kriisitilanteiden vastuita eurooppalaisille liittolaisille.
Lähteet kuitenkin kertoivat, että Yhdysvaltain puolustusministeriö aikoo ilmoittaa aikomuksestaan vähentää sitoumustaan, kun puolustuspoliittiset johtajat kokoontuvat Brysselissä perjantaina.
