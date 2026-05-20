Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

20.5.2026 06:08 ・ Päivitetty: 20.5.2026 06:08

Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää neljästä kolmeen. Asian vahvisti Yhdysvaltain puolustusministeriö tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kongressin raportin mukaan yhdessä prikaatin taisteluryhmässä on 4 000-4 700 ihmistä.

Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle.

Lausunnossa sanottiin lisäksi, että vähennys johtaa siihen, että aiemmin ilmoitettu yhdysvaltalaisjoukkojen lähettäminen Puolaan viivästyy.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitkään sanonut, että hän haluaa Euroopan ottavan lisää vastuuta omasta puolustuksestaan. Viime aikoina on myös vaikuttanut siltä, että Trump on pyrkinyt rankaisemaan liittolaisia, jotka eivät ole tukeneet Yhdysvaltojen sotaa Irania vastaan.

YHDYSVALTAIN varapresidentti J. D. Vance sanoi aiemmin tiistaina, että suunniteltua 4 000 sotilaan lähettämistä Puolaan oli lykätty.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti toukokuun alussa, että maa vetää 5 000 sotilasta Saksasta.

Joukkojen lukumäärä Euroopassa on vaihdellut jatkuvasti Yhdysvaltojen omien tarpeiden lisäksi myös harjoitusten tai joukkojen väliaikaisten siirtojen mukaan. Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen (EUCOM) mukaan vielä viime vuoden huhtikuussa Yhdysvalloilla oli noin 80 000 sotilasta sijoitettuna ympäri Eurooppaa.

TRUMPIN hallinto aikoo lisäksi vähentää Euroopan Nato-maille kriisiaikana tarjottavan sotilasavun määrää. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters lähteidensä pohjalta.

Trumpin hallinto aikoo kertoa sotilasliitto Naton jäsenmaille tällä viikolla, että se pienentää Yhdysvaltojen käytettävissä olevien sotilaallisten voimavarojen määrää, jolla se voisi auttaa eurooppalaisia Nato-liittolaisia kriisin keskellä.

Naton joukkomallina tunnetun kehyksen mukaisesti liittouman jäsenmaat määrittävät käytettävissä olevat valmiusjoukot, jotka voitaisiin aktivoida konfliktin tai muun suuren kriisin yhteydessä. Tällainen voisi olla vaikkapa Nato-maata vastaan ​​​​kohdistuva sotilaallinen hyökkäys.

Näiden sodan ajan joukkojen tarkka kokoonpano on tarkasti varjeltu salaisuus.

Useat yksityiskohdat ovat vielä epäselviä, muun muassa se, kuinka nopeasti Yhdysvallat aikoo siirtää kriisitilanteiden vastuita eurooppalaisille liittolaisille.

Lähteet kuitenkin kertoivat, että Yhdysvaltain puolustusministeriö aikoo ilmoittaa aikomuksestaan ​​vähentää sitoumustaan, kun puolustuspoliittiset johtajat kokoontuvat Brysselissä perjantaina.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU