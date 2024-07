Europarlamentin demarit vaativat uutta tukea itärajan alueille – ”Kyse on myös solidaarisuudesta Euroopan sisällä”

Euroopan parlamentin S&D-ryhmä vaatii tukea EU:n itäisille raja-alueille, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma kertoo. Vaatimus sisältyy demariryhmän kärkitavoitteisiin uuteen komission työohjelmaan. Aloitteen takana ovat Heinäluoman mukaan erityisesti suomalaiset, baltialaiset ja puolalaiset demarimepit. Demokraatti Demokraatti

Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmä on viimeistellyt vaatimuksensa komission puheenjohtajana jatkoa hakevalle Ursula von der Leyenille, joka on S&D-ryhmän kuultavana parlamentissa tänään. Suljetulle kokoukselle on varattu kolme tuntia.

– Ratkaisevaa on, millaisen ohjelman von der Leyen komissiolle seuraavaksi viideksi vuodeksi esittää, ja miten demareiden tavoitteet ovat siinä huomioitu, Heinäluoma toteaa tiedotteessa.

Heinäluoma muistuttaa, että raja-alueet, kuten itäinen Suomi ovat kokeneet Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä suuren taloudellisen sokin sekä uuden turvallisuuspoliittisen tilanteen.

Heinäluoman mukaan S&D-ryhmä vaatiikin nyt suomalaismeppien aloitteesta tukimuotoa, jonka toteutustapa voisi olla samantyylinen kuin unionia haastaneessa Britannian EU-erossa, jonka vaikutuksia korjaamaan kehitettiin Brexit-mukautusvaraus.

– Itärajan alueiden haastava tilanne on koko EU:n yhteinen asia. Olen tyytyväinen, että demariryhmässä on tunnistettu raja-alueiden kohtaamat erityishaasteet. Unionin itäiset alueet tarvitsevat tukea selviytyäkseen sodan suorista talousvaikutuksista ja Venäjän laajoista hybridioperaatioista. Raja-alueita ei pidä jättää omilleen, sillä kysymys on isossa kuvassa koko unionin tulevaisuudesta, Heinäluoma sanoo.

– Eniten kärsineitä raja-alueita varten olisi perustettava eurooppalainen ohjelma, jotta näitä alueita autetaan selviytymään suhteettomista seurauksista, joita ne kohtaavat edelleen Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. Kyse on myös solidaarisuudesta Euroopan sisällä.

Heinäluoman mukaan S&D-ryhmä on linjannut vaatimuslistassaan myös vahvasti perusoikeuksiin, työelämään, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään talouteen liittyviä teemoja. Parlamentti äänestää komission puheenjohtajasta näillä näkymin heinäkuun puolivälin täysistunnossa.

– Äänestyspäätös tuesta von der Leyenin uudelleenvalinnalle tehdään sen jälkeen, kun näemme miten hän on sitoutunut ryhmämme vaatimusten eteenpäin viemiseen.