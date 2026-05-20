EU:ssa sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta

EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15 prosentin tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.

Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta.

Asiasta väännettiin yötä myöten ja kompromissista kerrottiin lopulta Suomen aikaa keskiviikkona aamuyöstä.

- Euroopan unioni lunastaa tänään sitoumuksensa, sanoi Kyproksen energia-, kauppa- ja teollisuusministeri Michael Damianos tilaisuudessa, jossa sopu julkistettiin.

- Vakaan, ennustettavan ja tasapainoisen transatlanttisen kumppanuuden ylläpitäminen on molempien osapuolten etujen mukaista, hän jatkoi.

Kypros toimii tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaana.

Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta. Trump sanoi tuolloin antaneensa von der Leyenille sopimuksen ratifiointiin aikaa 4. heinäkuuta saakka.

TRUMPIN tempoileva tullipolitiikka on ravistellut maailman markkinoita. Se on saanut useat maailman maat miettimään uudelleen kauppasuhdettaan Yhdysvaltoihin ja kehittämään kauppasuhteitaan muiden maiden kanssa.

Näin on tehnyt myös EU, joka ei ole kuitenkaan kokenut voivansa laiminlyödä 1,6 biljoonan euron arvoista kauppasuhdettaan Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat on EU:n suurin kauppakumppani.

Parlamentti oli tehnyt aiemmin kauppasopimustekstiin lisäyksiä, jotka Yhdysvallat kuitenkin katsoi mahdottomiksi hyväksyä. Parlamentin kerrotaankin nyt suostuneen joihinkin myönnytyksiin, jotta sopimus saadaan aikaiseksi.

Euroopan parlamentin kauppakomission puheenjohtaja Bernd Lange vähätteli lainsäätäjiltä saatuja myönnytyksiä ja julisti, että ”parlamentti on hyväksynyt vaatimukset kattavasta turvaverkosta”.