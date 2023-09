Eva Biaudet mukana rasismikeskustelussa – tietää jo, miten äänestää

Eduskunta käy keskustelua hallituksen niin kutsutusta rasismitiedonannosta. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet’n on tiedetty yhä pohtivan kantaansa, aikooko hän äänestää hallituksen luottamuksen ja toisaalta myös perussuomalaisten ministerien Riikka Purran ja Wille Rydmanin luottamuksen puolesta. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Biaudet kertoi tänään medialle, että hän on jo itse päättänyt äänestyskäyttäytymisestään ja tietää oman kantansa sekä siihen, äänestääkö hallituksen ja toisaalta myös ministerien luottamuksen puolesta

Kantaansa julkisuuteen hän ei kuitenkaan vielä kerro.

– Meillä on vielä keskustelut eduskuntaryhmässä kesken. En vielä halua kertoa.

Hän lupaa olla täysistuntosalissa paikalla perjantaina, kun luottamuksista perjantaina äänestetään.

Ja painat kaikkien (äänestysten) kohdalla nappia?

– Olen paikalla.

Tulkitsenko oikein, että menet saliin, mutta et paina mitään nappia?

– Minä en ole vielä sanonut, mitä minä teen. Minä olen salissa.

Noin kello 17 aikaan eduskunnan kuppilassa, keskustelun yhä jatkuessa salissa, Biaudet kiitteli pääministeri Petteri Orpon (kok.) täysistunnossa pitämää puhetta hyväksi ja vilpittömäksi.

– Siitä minä olen tosi iloinen. Minun mielestäni tiedonanto on hyvä, ainakin parempi, mitä olisi voinut odottaa näissä olosuhteissa.

BIAUDET pohtii kuitenkin, että luottamus siihen, että koko hallitus on sitoutunut rasismitiedonantoon, voi rikkoontua herkästi.

Hänen mielestään keskustelusta kuulee, että perussuomalaisista tulee puheenvuoroja, joissa ei haluta ymmärtää asioita aivan samalla tavalla kuin ne, jotka ovat tehneet rasisminvastaista työtä tai että siellä ei tunneta kovin hyvin, mistä keskustelun teemoissa on kysymys.

– Mutta hallituksen toimenpideohjelma tulee olemaan tosi tärkeä ja riippumatta näistä näkemyksistä, se tullaan toteuttamaan.

– On tavallaan hyvin helppo piiloutua määritysten tai yksittäisten sanojen taakse. Tärkeintä tietenkin olisi, että se aikomus olisi aito, se tahto olisi aito, että oikeasti arvostaa ihmisiä ihonväristä, alkuperämaasta ja uskonnosta riippumatta. Meillä on oikeasti ongelma islamofobian kanssa. Koko keskustelu haittamaahanmuutostahan on rasistista. Se ilmaisee, että kokee, että jokin ihmisryhmä on sellaisenaan vähempiarvoinen.

Jos hallituksen tiedonanto otetaan tosissaan, sen täytyy Biaudet’n mukaan alkaa näkyä myös näissä puheissa.

Biaudet sanoo, että hän uskoo pääministerin sanaan, että rasisminvastainen toimenpideohjelma toteutetaan virkamiesten ja hallituksen toimesta.

– Mutta on tietenkin vielä tulevaisuuden kysymys, yltävätkö kaikki hallituspuolueet täyttämään nämä odotukset.

BIAUDET näkee rasismikeskustelun osoittaneen, että tietotasoa syrjinnästä, rasismista, tutkimuksista ja rakenteellisista kysymyksistä olisi syytä nostaa kansanedustajien piirissä. Tämä koskee hänen mukaansa myös RKP:tä.

– Me olemme päättäneet, että meidän puolueessamme ruvetaan myöskin nostamaan kompetenssia, että pystyy vastaamaan vihapuheeseen, tunnistamaan näitä.

RKP:n välejä perussuomalaisiin Biaudet kuvaa asiallisiksi.

– Ymmärtääkseni ainakin meidän puheenjohtajamme on selkeästi pyrkinyt keskustelemaan ja tuomaan meidän näkökulmiamme esiin, että miten tärkeää on sitoutuminen tähän ohjelmaan. Toivon, että se myös kuullaan.

Biaudet’n mielestä on usein vaikea tietää, miten tulkita perussuomalaisten sanoja. Hän näkee, että niissä on hyvin paljon ”koodikieltä”.

– Ehken osannut odottaakaan, että olisi ollut ihan tyylipuhdas suoritus, hän arvioi perussuomalaisten edesottamuksia tiedonantokeskustelussa tänään.

Hän näkeekin, että luottamus perussuomalaisiin tai heidän uskottavuutensa asiassa ei synny hetkessä, vaan heidän olisi voitettava se omalla toiminnalla puolelleen. Biaudet sanoo, että se, että lietsoo pelkoa vihapuheella tiettyjä ryhmiä kohtaan tai käyttää sitä välineenä politiikassa, on hyvin vaarallista.

– Tahaton syrjintä tai loukkaaminen on aina eri asia. Siinä voi aina olla se tilanne, että voi oppia ja asiat voivat avautua, mutta meillähän on kaikkea yhteiskunnassa. Meillä on politiikassa myös hyvin tahallista ja se on tietenkin tosi ongelmallista, koska sitä on vaikeampi muuttaa.

Biaudet sanoo myös, että rakenteellista syrjintää on vaikea havaita ellei itse koe sellaista. Tässä taas pitäisi uskoa tutkimusta. Hän mielestään tiedonannossa on langanpäitä rakenteellisen syrjinnän vastaiseen toimintaan.

Biaudet näkee, että RKP:n ryhmän jäsenet eivät ajattele eri tavoin rasismiin liittyvistä kysymyksistä. Hän sanoo olevansa kiitollinen RKP:n valtiosihteereiden ja ministerien tekemästä työstä siinä, että tiedonanto on syntynyt.