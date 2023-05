Eva Biaudet on tarjonnut monta kertaa maahanmuuttoryhmän paikkaansa pois – avaa nyt dramaattisen lauantain tapahtumia Demokraatille

Hallitusneuvotteluissa saavutettiin viikonloppuna alustava sopu maahanmuuttoasioissa. Tilanne meni tiukille, sillä RKP neuvotteli vielä lauantaina 4-5 tuntia ja vaati linjauksiin muutoksia. Johannes Ijäs Demokraatti

Puheenjohtajien kesken joistakin muutoksista sovittiinkin ja hallitusneuvottelut saattoivat jatkua.

Poistoja, muutoksia, tarkennuksia ja rajauksia, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kuvasi tänään medialle tullessaan neuvotteluihin Säätytalolle. Hänen mukaansa paperi on nyt parempi.

– Ehkä rohkaisevaa on se, että ne jotka olivat täysin mahdottomia pari päivää aikaisemmin, olivat nyt helposti hyväksyttävissä, hän sanoi lauantain tapahtumiin ja puheenjohtajapöydän päätökseen viitaten.

Yksityiskohtiin Adlercreutz ei mennyt.

– Faktisesti maahanmuuttoa koskeviin lainsäädäntömuutoksien sisältöihin ei tehty muutoksia, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi Säätytalolla lauantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden puheenjohtajien tapaamisen jälkeen.

RKP:STÄ hallitusneuvottelujen maahanmuuttoasioita käsittelevässä ryhmässä istuu kansanedustaja Eva Biaudet. Tänään tällä ryhmällä eli reformiryhmällä Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio ei ole Biaudet’n mukaan kokousta mutta huomenna työ jatkunee normaalisti.

Katsotko, että voit itse vielä olla siinä mukana?

– En tiedä, Biaudet sanoo ensin.

Hän jatkaa kuitenkin, että siellä on vielä aika paljon avoimia kysymyksiä, joita on käsitelty ja joista on eri näkemys.

– Kyllä minä nyt yritän olla siellä tietenkin niin kauan kuin tarvitaan, mutta me arvioimme päivä kerrallaan.

Biaudet toteaa toisaalta myös voivansa niin huonosti juuri nyt, ettei tiedä, mitä ajattelee seuraavana tuntina.

– Mutta kyllä minä yritän. Tarkoitus on. Mieluumminhan sitä olisi jossain muualla, mutta ei oikein ole hirveästi halukkaita, ei ole junassa ketään, joka haluaisi ottaa sen paikan. Siinä mielessä on vähän haaste.

Oletko tarjonnut paikkaasi pois?

– Kyllä olen. Moneen kertaan.

(RKP:n) puheenjohtaja (Henriksson) pitää kiinni siitä, että siellä olet?

– Eihän kukaan pakota ketään, mutta kyllähän tietenkin vedotaan siihen, että on tärkeää, että voidaan olla mukana keskustelemassa kaikissa ryhmissä täysipainoisesti.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson osallistuu tänään hallitusneuvotteluihin etänä sairastuttuaan flunssaan.

Biaudet’n mukaan RKP:n ryhmä arvioi siis päivä kerrallaan hallitusneuvottelujen etenemistä.

– Hetki ja päivä kerrallaan. Kyllä me tietenkin koko ajan arvioimme ja tietenkin loppujen lopuksi mikään ei ole hyväksytty ennen kuin koko ohjelma on valmis ja siihen otetaan kantaa. Siihen asti.

Olitko itsekin hyväksymässä sovut RKP:n ryhmässä?

– Mukana kokouksessa kyllä.

Olit mukana mutta hyväksyitkö ne?

– Eihän kukaan meistä hyväksynyt sitä paperia. Me olimme yhtä mieltä, että pitää jatkaa neuvotteluja. Meillä oli lisäehdotuksia.

Onko se nyt hyväksyttävissä puheenjohtajapöydässä hyväksyttyjen muutosten jälkeen?

– Se varmaan katsotaan sitten kokonaisuuden kanssa. Minulle se on kyllä vaikea, Biaudet vastaa maahanmuuttolinjauksista kysyttäessä.

”Kukaan ei ollut edes keskustellut meidän kanssamme.”

Helsingin Sanomien lähteiden mukaan maahanmuuttokirjauksiin tuli RKP:n vaatimien muutosten jälkeen lähinnä täsmennyksiä, joiden mukaan kiristyksiä pitää tehdä perustuslain reunaehdot huomioon ottaen, turvapaikanhakijoiden palautuskieltoa kunnioittaen tai lasten oikeudet turvaten.

Biaudet sanoo, että olisi tietenkin halunnut nähdä paljon suurempia muutoksia.

– Mutta tilanne oli aika hankala, koska yhtäkkiä oli jokin paperi, josta, jos ymmärtää oikein julkisuudessa (olleiden tietojen perusteella), Purra oli neuvotellut siitä ja muut eivät.

Kenen kanssa Purra oli siitä neuvotellut?

– En tiedä. Hänhän sanoi julkisuudessa, että tämä on kompromissi, mutta meidän (hallitusneuvottelujen maahanmuutto)ryhmässämme siitä ei ollut neuvoteltu. Me olimme vain käyneet läpi ja tehneet eri näkemykset, mutta emme me missään vaiheessa oltu ehditty siitä neuvotella. Se oli kokoomuksen paperi.

Kokoomus ja perussuomalaiset pitivät siis maahanmuuttopaperia kompromissina, mutta RKP ei kompromississa mukana ollut ja juuri siksi ryhmä oli koolla lauantaina.

– Kukaan ei ollut edes keskustellut meidän kanssamme mistään kompromissista.

Biaudet’n mukaan maahanmuuttoryhmässä oli ensin kokoomuksen ensimmäinen paperi, jonka RKP tyrmäsi.

– Se oli aivan hirveä. Siellä on tosi paljon ongelmia, myös ihan perustavanlaatuisia. No, voi aina sanoa, että ne eivät varmaan mene perustuslain tai kansainvälisen oikeusjärjestelmän läpi. Se on tietenkin lohtu. Sitten kävimme läpi meidän ehdotuksemme ja sitten kokoomus toi toisen paperin, joka oli melkein sama. That’s it. Se oli viimeinen päivä, kun meillä oli puolitoista tuntia aikaa keskustella. Silloin vain esiteltiin se paperi ja sitten se loppui. Ei siinä ollut mitään sellaista vaihetta, että olisi käyty keskustelua. Esiteltiin vähän, mutta ei minun mielestäni mitään kunnon neuvottelua.

KUN Biaudet’lta kysyy, pitäisikö RKP:n lähteä pois hallitusneuvotteluista, hän toteaa, että hänen kantansa on ollut koko ajan selvä. Tällä hän viittaa siihen, että hän vastusti ryhmässä hallitusneuvotteluihin lähtöä. Biaudet olisi neuvotellut mieluummin sinipunapohjaa.

Hän toteaa, että hän hävisi ja yrittää nyt olla mukana tekemässä mahdollisimman hyvää sopimusta tai ohjelmaa.

– Sen minkä pystyn, mutta en pysty enempään kuin pystyn. Toivoisin, että pystyisin vähän paremmin.

Pystytkö olemaan puolueessa, joka lähtee tällaiseen hallitukseen?

– Ei RKP:llä ole mitään…me olemme olleet kaikki olleet samanmielisiä, ei meillä ole ollut mitään sellaista ristiriitaa, että me olisimme eri mieltä. Me olemme kaikki olleet ihan samaan mieltä sisältöasioista koko ajan. Enemmän on kyse tästä asetelmasta, tästä yhteistyöstä, Biaudet sanoo.

Hän ei siis koe, että jäisi sinällään yksin puolueessaan, mitä tulee politiikkasisältöihin.

Julkisuudessa on ollut hallitusneuvottelutietoja, joiden mukaan työn perässä Suomeen muuttavien kuukausituloraja olisi kiristymässä 1600 euroon. Biaudet ei lähde tietoa erityisesti kommentoimaan.

– Tämä paperi on toistaiseksi näin. Sitten, kun me käsittelemme (hallitusneuvottelujen jälkeen) neuvottelutulosta, siinä sitten samalla tietenkin arvioidaan tätä sisältöä.

Minkälaisen haavan tämä prosessi jätti RKP:hen tämän maahanmuuttoasian kanssa?

– Kyllä se varmaan jätti, joihinkin varmaan enemmän. Kyllä tietenkin oli kova paikka.

Biaudet kiistää ehdottomasti, että mistään teatterista olisi ollut kyse.

”Se oli aivan hirveä.”

– Kyllä se tosiasiallisesti on sisällöllisesti tosi vaikea. Meillä on perinteet, että puolustamme ihmisoikeuksia, pakolaisten oikeuksia, kehitystyötä, kaikkein heikompia. Se on perinne, josta olemme tosi ylpeitä kautta aikojen. Me tietenkin haluamme tehdä tätä tulevaisuudessakin.

Siihen, onko tämä saavutetulla tuloksella mahdollista, Biaudet toteaa, että onneksi on prosesseja, jotka tarkistavat, mihin päätökset vaikuttavat. Hän viitannee esimerkiksi perustuslain suojaan.

– Niihin täytyy tietenkin luottaa.

RKP:n eduskuntaryhmän pitkäksi venyneestä lauantain kokouksesta Biaudet kertoo, että siellä käsiteltiin paljon myös ilmastokysymyksiä. Hänen mukaansa asia ei ole valmis, vaan neuvottelu on kesken. Hän painottaa vihreän siirtymän merkitystä koko Suomen tulevaisuudelle.

Kuten tiedetään, kyse oli myös siitä, miten maahanmuuttopaperiin vielä pystyttäisiin vaikuttamaan.

– Kyllä me tietenkin pohdittiin koko ajan, että voimmeko olla mukana.

Oliko vakavasti esillä, että voitteko jatkaa?

– No tietysti, tosi vakavasti.

Biaudet summaa, että kokemus tilanteesta oli epäoikeudenmukainen.

– Mutta ei haluttu ainakaan, että joku muu päättää, koska me lähdemme.