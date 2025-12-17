Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

17.12.2025 05:14 ・ Päivitetty: 17.12.2025 05:57

Eva: Näin pieniksi keskiluokan veronalennukset jäävät

Demokraatti / arkistokuvaa

Työn verotus kevenee ensi vuonna, mutta vähennysten leikkaus ja kunnallisten maksujen nousu voivat syödä veronalennusten tuotot käytännössä lähes kokonaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tähän tulokseen on tullut selvityksessään Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva.

Eri vähennysten poistuminen ja kunnallisveron nousu voivat kumota etenkin keskituloisilla palkansaajilla veronkevennysten vaikutuksen, selviää Evan verokoneen tiedoista.

Esimerkiksi työhuonevähennys ja ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistuvat ja kymmenet kunnat kiristävät verojaan.

Keskituloisen palkansaajan kokonaisveroprosentti on ensi vuonna arviolta 43,2, kun se tänä vuonna asettuu tasolle 43,4. Vuonna 2024 keskituloisen palkansaajan kokonaisveroprosentti oli 42,9.

- Veronkevennyksiä on tärkeää jatkaa. Palkansaajilla on oltava taloudelliset kannustimet lisätyön vastaanottamiseen sekä mahdollisuus tasapainottaa talouttaan ja kerryttää säästöjä työtä tekemällä, sanoo Evan johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää tiedotteessa.

EVAN VEROKONE ottaa huomioon valtion ja kunnan tuloverojen ja pakollisten maksujen lisäksi kulutusverot.

Laskelmassa oletetaan, että keskituloisen kuukausitulo on 3 865 euroa ja kulutus on keskimääräisen kulutuskorin mukaista. Kuntaveroksi tässä laskelmassa oletetaan maan keskimääräistä noin 7,6:ta prosenttia.

Kaikkein suurituloisimpien verotus kevenee ensi vuonna selvästi, kun marginaaliveroja alennetaan.

