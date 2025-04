Eveliina Heinäluoma: Nämä vaaliteemat toimivat Helsingissä nyt parhaiten

– Kampanjassa puhuimme pitkään hoitoonpääsyn varmistamisesta sekä päiväkotien ja koulujen laadusta, Heinäluoma kertoo.

Hänen mukaansa Helsingissä valtuuston jäsenet ja uudet ehdokkaat olivat myös helpommin tavattavissa kuin monilla muilla kilpailijapuolueilla.

SÄÄNNÖLLISTEN yleisö- ja toritapahtumien lisäksi ehdokkaat kiersivät ahkerasti eri kaupunginosissa kertomassa, mitä he haluaisivat juuri siellä ajaa.

– Meille tärkeää on, että jokainen kaupunginosa on turvallinen paikka asua ja elää. Jokainen helsinkiläinen on yhtä arvokas ja tärkeä, Heinäluoma muistutti.