Evp-upseeri: Venäjän seuraavat aikeet ovat meille paljon isompi riski kuin suhteemme Donald Trumpiin

Suomen suhdetta Donald Trumpiin ja Yhdysvaltoihin voidaan puida maailman tappiin. Tavallaan se harhauttaa meitä miettimästä sitä, mikä meille on kuitenkin tärkeintä: Venäjän toiminta ja sen tavoitteet meidän suuntaamme. Juhani Pihlajamaa

Trumpin toisella kaudella USA on kaatanut vanhat ja luonut uudet tiekyltit maailmaan, varsinkin sen talouteen, mutta myös turvallisuuspolitiikkaan.

Aiempi luottamus Washingtonin järkeen perustuvaan politiikkaan on murentunut monessa asiassa. Silti mitään näistä nyt tapahtuneista tullikiistoista tai Grönlanti-painostuksesta ei voi verrata siihen konkreettiseen uhkaan, jonka Venäjä meille muodostaa.

Venäjä on häijy sanelija, joka ei pelkää käyttää voimaa saadakseen sen, minkä se haluaa ja kuvittelee itselleen kuuluvansa. Viime päivinä olemme lukeneet sarjavalehtelija Sergei Lavrovin toistavan Venäjän ajatuksen siitä, että Neuvostoliitto lahjoitti Suomelle itsenäisyyden. Kun suhteita hoideltiin saunomalla ja jääkiekkoa pelaamalla, heidän tahtonsa mukaisesti, kaikki oli hyvin.

Taustalla on ajatus siitä, että oikeastaan Suomi on olemassa vain Neuvostoliiton hyväntahtoisuuden takia. Ja se olemassaolon oikeus voidaan ottaa pois, jos käyttäydymme Kremlin mielestä väärin.

UKRAINASSA Venäjä puhuu mahdollisesta rauhasta, jos se saa naapuriltaan neljä aluetta: Luhanskin, Donetskin, Zaporižžjan ja Hersonin.

Näistä se on kyennyt kolmen (tai oikeammin yhdentoista) vuoden aikana valloittamaan vain Luhanskin. Donetskista ja Zaporižžjasta puuttuu vielä noin 20-30 prosenttia, Hersonista enemmän.

Samalla aluehalut paljastavat Kremlin todelliset tavoitteet. Venäjä puhuu itselleen ”luonnollisena alueena” kuuluvasta Novorossijasta, johon edellä mainittujen lisäksi sisältyvät Harkovan, Mykolajevin ja Odessan seudut.

Se on siis se todellinen tavoite, johon Venäjä pitkällä tähtäimellä pyrkii. Nyt tehtävä rauha olisi vain osatavoite, jossa Venäjä saisi hengähdystauon ja aikaa valmistella valmistella seuraavaa operaatiota.

Varsinkin kun Venäjän toivomiin rauhanehtoihin kuuluisi Ukrainan asevoimien vahvuuden pienentäminen sekä valtion muunkin suvereniteetin rajoittaminen.

NÄLKÄ KASVAA syödessä, sanotaan. Venäjä on käytännössä koko 2000-luvun ajan marssinut sodasta ja kriisistä toiseen kohtaamatta konkreettista vastarintaa omien kansalaistensa tai lännen taholta.

Tšetšenia murskattiin, Georgia miehitettiin osittain, Krim vallattiin ja liitettiin osaksi Venäjää, Itä-Ukrainassa aloitettiin sota, Syyrian diktaattoria tuettiin sodassa hänen omaa kansaansa ja osin länttäkin vastaan.

Vallasta syöstyt Ukrainan ja Syyrian itsevaltiaat on evakuoitu ja pelastettu Venäjälle.

Venäjän sotatie on kuorrutettu valheilla ja viattomien ihmisten ruumiilla. Vasta vuonna 2022 alkanut Ukrainan sodan täysimittainen vaihe on saanut lännen heräämään Venäjän brutaaliuteen.

Venäjä katsoo olevansa pyhitetyssä sodassa kaikkia vastaan.

Siihen, ettei mikään sopimus merkitse mitään, ettei yksikään ihmishenki merkitse mitään. Omia sotilaita voi uhrata loputtomiin ja vastustajan siviileihin iskeä sotarikoksia tehden.

Ja kaiken voi kiistää, kaikesta voi valehdella. Venäjä katsoo olevansa pyhitetyssä sodassa kaikkia vastaan: oikeauskoiset ja perhearvoja kunnioittavat ortodoksit tuovat järjestyksen lännen moraalisesti rapauttamaan maailmaan.

KOLMEN VUODEN ajan on ollyt häkellyttävän vaivaannuttavaa seurata länsimaiden kompastelua Ukrainan tukemisessa.

Voidaanko antaa sitä tai tätä varustetta, tai näitä aseita ja niitä kykyjä. On pelätty Venäjän vihjaamaa eskalaatiota – sitä jonka piti tulla ensin Leopard-tankeista tai HIMARS-ohjuksista.

Nyt ollaan kuitenkin siirtymässä Ukrainan taistelun tukemisen miettimisestä askel eteenpäin.

Nyt Euroopan maiden on aiempaa vakavammin analysoitava Venäjän todellisia seuraavan vaiheen tavoitteita – etenkin sitä mitä maa meiltä haluaa, jos ja kun taistelut Ukrainassa taukoavat.

Jos Venäjä nyt saavuttaa edes osatavoitteen pitkässä valloituksiin ja tuhoamiseen perustuvassa toimintaperiaatteessaan, olemme (ehkä jo lähitulevaisuudessa) niin sanotusti kusessa.

Mitä pidemmälle itseriittoinen Venäjä päästetään, sitä röyhkeämmäksi se käy.

Eurooppa on uuden edessä. Nyt on suden hetki. Euroopalla on mahdollisuus ottaa ohjat omiin käsiinsä varmistaakseen oman turvallisuutensa. Se vaatii paljon hikeä, rahaa ja kyyneleitä sekä Ukrainan tukemista entistä enemmän.

Samalla se vaatii irtiottoa Trumpin johtaman Yhdysvaltojen politiikasta, joka myötäilee Venäjän tavoitteita. Irtiotto pitää silti tehdä katkaisematta transatlanttista suhdetta.

Ei käy kateeksi Euroopan johtajia, mutta nyt on se näytön paikka.

TÄSSÄ PELISSÄ Suomella on vielä ihan oma erityinen paikkansa. Suomi ja Suomen talousalue niin Itämerellä kuin arktisessakin kiinnostaa Venäjää paljon enemmän kuin esimerkiksi Portugalin tienoo.

Venäjä on jo selkeästi osoittanut kostonhalua Suomen tekemistä valinnoista ja yleisestä kiittämättömyydestä – siitä itsenäisyydenkään saamisesta emme ole tarpeeksi syvään viime aikoina kiitelleet.

Tämän sanoman vahvistaminen Venäjällä on helppoa, siksi se tulee jatkumaan. Vanhoja natsejahan suomalaiset jo ovat Kremlin kansalleen kylvämissä mielikuvissa.

Tätä ei siellä tehdä sattumalta eikä vahingossa, vaan jonkun vielä toteutumattoman tarpeen takia.