F1-tähti ei aja Venäjän gp:ssä – kuvaili maan johtoa ”hyvin oudoksi ja hulluksi”

Formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari ja F1-kuljettajien yhdistyksen GPDA:n johtajistoon kuuluva saksalainen Sebastian Vettel kertoi, ettei aja Venäjän gp:ssä, mikäli se tänä vuonna järjestetään.

Asiasta kertoi muun muassa Autosport-sivusto.

F1:n Venäjän gp Sotshissa on tämän kauden kisakalenterissa 25. syyskuuta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai F1:n ilmoittamaan torstaina, että se tarkkailee tilannetta koskien Sotshin kisaa.

Autosport kertoi myös, että F1-talleilla ja F1:n toimitusjohtajalla Stefano Domenicalilla on kriisikokous torstaina Barcelonan testipäivän päätteeksi.

Vettel ilmoitti Barcelonan testien tiedotustilaisuudessaan, ettei voi puhua GPDA:n puolesta, sillä yhdistykseen kuuluvat kuljettajat eivät ole käyneet asiaa keskenään läpi. Omalta osaltaan Vettel kertoi, että päätös on tehty.

- Heräsin aamulla järkytykseen. On karmeaa seurata, mitä tapahtuu. Ja meillä on kisa Venäjällä ohjelmassa. Oma mielipiteeni on, ettei minun pitäisi mennä tuohon kisaan. En mene sinne, on mielestäni väärin kilpailla tuossa maassa, ihmisoikeuksien puolestapuhujana tunnettu Vettel sanoi torstaina Autosportin mukaan.

- Olen surullinen viattomien ihmisten puolesta. Heitä tapetaan tyhmien syiden takia, Vettel jatkoi ja kuvaili Venäjän johtoa ”hyvin oudoksi ja hulluksi”.

Muutkin formulatähdet kommentoivat asiaa. Hallitseva maailmanmestari Max Verstappen totesi, että ”kun maa on sodassa, ei ole oikein kilpailla siellä”.

Fernando Alonso sanoi uskovansa F1:n ”lopulta tekevän oikein” asian suhteen, ja Charles Leclerc sanoi, että ”F1 tekee päätöksen, sillä on enemmän tietoa kuin meillä”.