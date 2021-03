Facebookin varatoimitusjohtaja: Poistimme yli 1,3 miljardia valetiliä

Sosiaalisen median jätti Facebook on poistanut palvelustaan yli 1,3 miljardia valetiliä, kertoo Guy Rosen, yksi yhtiön varatoimitusjohtajista. Valetilit poistettiin viime vuoden loka-joulukuun aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valetilejä käytetään usein koordinoiduissa kampanjoissa, joiden tarkoituksena on levittää virheellistä tietoa.

– Otamme kovan linjan tällaista toimintaa vastaan ja blokkaamme miljoonia valetilejä päivittäin. Suurin osa tileistä blokataan niiden luomishetkellä, Rosen sanoo.

Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin on tarkoitus olla Yhdysvaltain kongressin komitean kuultavana torstaina. Kuulemisen aiheena on disinformaatio. Kuultavina on myös hakukonejätti Googlen ja viestipalvelu Twitterin johtohenkilöitä.