Fed alensi ohjauskorkoaan tuntuvasti – “Tervetullut uutinen”

Yhdysvalloissa pörssin sulkeutuessa kaikki kolme Wall Streetin tärkeintä indeksiä olivat miinuksella sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed alensi ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksikköä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Teknologiapainotteinen Nasdaq, laaja-alaisempi S&P 500 ja teollisuuspainotteinen Dow Jones sulkeutuivat kaikki 0,3 prosentin laskussa.

Markkinoilla oli korkopäätöksen edellä veikkailtu sekä 0,25 prosenttiyksikön että 0,5 prosenttiyksikön laskua, mutta Fed päätyi valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta radikaalimman.

Koronalennus on ensimmäinen sitten vuoden 2020 kevään. Taistellessaan inflaation hillitsemiseksi Fed nosti ohjauskorkoa poikkeuksellisen korkealle tasolle, jollaista ei ollut nähty pariinkymmeneen vuoteen. Fed kertoi, että koronlaskupäätös oli lähes yksimielinen ja syntyi äänin 11-1 koroista päättävässä avomarkkinakomiteassa. Sen oli ennakoitu jakavan keskuspankin johtoa.

YHDYSVALTAIN presidentinvaalien ehdokkaat, republikaanien Donald Trump ja demokraattien Kamala Harris suhtautuivat Fedin päätökseen täysin vastakkaisin näkemyksin.

- Talous on todella heikossa jamassa tai sitten he politikoivat, jompikumpi. Mutta se oli iso leikkaus, ex-presidentti Trump kommentoi päätöstä televisioiduissa kommenteissaan.

Harris taas kiitteli keskuspankin päätöstä ja sanoi olevansa sitoutunut taistelemaan inflaatiota vastaan.

- Tämä on tervetullut uutinen amerikkalaisille, jotka ovat kärsineet korkeista hinnoista. Jatkan yhä työtä hintojen pitämiseksi alhaalla, varapresidentti Harris sanoi lausunnossaan.

- SOKKA IRTI! Fed päätti aloittaa koronlaskusyklin isolla kanuunalla ja laski ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä. Retoriikka viitoittaa etupainotteiseen koronlaskusykliin, summasi OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana.

Hännikäinen ennakoi kommentissaan, että Fed jatkaa koronlaskusykliään heti seuraavassa, marraskuun korkokokouksessa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich totesi, että Fed ei halua edelleenkään tuottaa pettymystä markkinoilla. Odotukset tavallista suuremmasta koronlaskusta alkoivat vahvistua viime viikon lopulla, mikä kasvatti paineita Fedille.

- Lisää koronlaskuja on tulossa, von Gerich sanoi X:ssä.

TALOUSTIETEEN nobelisti Paul Krugman totesi korkopäätöksen edellä, että 0,5 prosenttiyksikön alennus on vähintä, mitä Fed saattaa tässä vaiheessa tehdä.

- Vaikka he alentaisivat 0,5 prosenttiyksikköä, ovat korot yhä noin 3 prosenttiyksikköä korkeammat kuin ennen koronapandemiaa. Inflaatio on saatu kuriin – mikä siis on perustelu näille kolmelle prosenttiyksikölle? Krugman kysyi New York Timesin podcasti ssa.