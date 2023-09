FIlatov kannustaa vaalimaan Miina Sillanpään perintöä – vahvojen on pidettävä heikompien puolta

Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd.) katsoo, että Miina Sillanpään perintöä on syytä vaalia nykyaikanakin – vahvojen on pidettävä heikompien puolta. Filatovin mukaan haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien palvelujen ja tulonsiirtojen kehittäminen on nähtävä investointina tulevaisuuteen eikä pelkkänä budjetin kulueränä.