Fimea harkitsee apteekkien sijaintien vapauttamista Helsingissä – esittää myös viiden uuden apteekin perustamista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea harkitsee muutoksia apteekkien sijaintialueisiin ja apteekkien määrään Helsingissä.

Fimea esittää, että Helsingin apteekit saisivat jatkossa sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden sairaala-alue rajattaisiin omaksi alueekseen. Fimea kertoo tiedotteessa esittävänsä myös viiden uuden apteekin perustamista Helsinkiin.

Fimean mukaan apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Lääkkeiden saatavuus on Helsingissä pääosin hyvä, mutta apteekkitiheydessä on eroja kaupungin eri alueiden välillä.

Apteekeille voisi Fimeaan tulleiden kansalaisaloitteiden perusteella olla tarvetta esimerkiksi Tapaninvainion alueella, Kannelmäen länsiosassa, Kuninkaantammen alueella, Meri-Rastilassa sekä Meilahden sairaala-alueella, tiedotteessa kerrotaan.

”Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita, mutta alueelta puuttuu avohuollon apteekkipalvelut. Tästä syystä Fimea katsoo, että apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on turvattava tällä alueella ja rajaisi alueen omaksi apteekkialueekseen.”

Fimean mukaan Helsingin apteekkipalveluita kehitetään vastaamaan tarvetta ja asiakkaiden asioimiskäyttäytymistä.

Fimea kertoo, että sen apteekkipalveluja ja apteekkien sijaintialueita koskeva päätösesitys on lähetetty kuulemiselle, jonka lausuntoaika päättyy 18.kesäkuuta. Päätös pyritään Fimean mukaan tekemään tämän vuoden aikana.